Trump: İran'la Savaş Kısa Süreli Olacak - Son Dakika
Trump: İran'la Savaş Kısa Süreli Olacak

Trump: İran'la Savaş Kısa Süreli Olacak
10.03.2026 10:10
Trump, İran'la savaşın hızlı bir şekilde biteceğini ve askeri hedeflerin neredeyse tamamlandığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, " İran'la savaş kısa süreli" olacak. Bu iş çok çabuk bitecek" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Miami'de düzenlenen ve Cumhuriyetçi Partili Kongre üyelerini bir araya getiren yıllık buluşmada İran gündemine ilişkin açıklamada bulundu. Trump, çatışmanın kısa süreli olacağını belirterek, "Bazı kötü şeylerden kurtulmak için küçük bir geziye çıktık. Bunun kısa süreli bir gezi olacağını göreceksiniz. Bu iş çok çabuk bitecek" diye konuştu.

İsrail ile birlikte kendilerinin İran'a önce saldırmalarının haklı gerekçelere dayandığını savunan Trump, aksi durumda İran'ın önce kendilerine saldıracağını iddia etti. Trump, "B-2 saldırısını yapmasaydık İsrail yok edilirdi. Bundan iki hafta sonra nükleer silaha sahip olurlardı. Eğer biz saldırmasaydık onlar bize bir hafta içinde saldıracaklardı. Yüzde 100 hazırlardı" ifadelerini kullandı.

Trump, İran'ın nükleer ile balistik füze kapasitesini çok büyük oranda yok ettiklerini ve donanmasını neredeyse tamamen ortadan kaldırdıklarını dile getirerek, askeri olarak hedefledikleri noktaya çok önceden ulaştıklarını aktardı. Trump, "Başlangıçta belirlediğimiz takvimin çok ilerisindeyiz. Bir ay sonra bu noktaya geleceğimizi tahmin edemezdik. Askeri hedefimizi tamamlama yolunda büyük adımlar attık, neredeyse tamamlandığı söylenebilir" değerlendirmesinde bulundu.

ABD ordusuna ait bir Tomahawk füzesinin İran'daki bir okulu vurmasına ilişkin haberlerle ilgili de konuşan Trump, bu konuda soruşturma sonucunu bekleyeceğini kaydetti.

Kaynak: DHA

Savaş ve Çatışma, Dış Politika, Donald Trump, Orta Doğu, Dünya, İran, Son Dakika

Trump: İran'la Savaş Kısa Süreli Olacak

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
