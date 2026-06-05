Trump İran Lideri ile Görüşmeye Açık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump İran Lideri ile Görüşmeye Açık

05.06.2026 11:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, İran ile anlaşma sağlanırsa yeni lider Hamaney ile görüşmekten onur duyacağını söyledi.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile İran arasında bir anlaşma sağlanması durumunda İran'ın yeni Lideri Mücteba Hamaney ile görüşmekten "onur duyacağını" belirtti.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlenen bir etkinlik sonrası gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran ile anlaşma noktasında, İran'ın yeni Lideri Mücteba Hamaney ile görüşmeye açık olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine Trump, "Onunla görüşmek istemiyorum, ama görüşürsem, onunla tanışmaktan onur duyarım. Bir anlaşmaya varabilir miyiz, görmek isterim. Eğer anlaşırsak, onunla görüşmem mümkün" ifadelerini kullandı. Trump olası bir görüşmenin Beyaz Saray'da olup olmayacağı sorusuna bu konuları henüz ele almadıklarını belirterek yanıtladı.

Trump, İran'a ilişkin, "Bir şekilde kazanacağız, ya kağıt üzerinde kazanacağız ya da askeri olarak kazanacağız" diye konuştu. İran'ı Venezuela ile kıyaslayan Trump, İran'ın çok daha zor bir başlık olduğunu ve askeri açıdan Venezuela'daki gibi olmadığını iddia etti.

İran'ın Amerikan askerlerini öldürmesi durumunda yeniden saldırılıp saldırılmayacağı sorusu üzerine Trump, "İyi bir sebep olurdu. Dürüst olmam gerekirse eğer askerlerimizi öldürselerdi, saldırılara yeniden başlardım" dedi. Trump, olası bir anlaşmanın şartlarının Tahran'ın nükleer hedeflerinden vazgeçmesini gerektireceğine dikkati çekti. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması çabalarına ilişkin Trump, "Boğaz hemen açılacak ve mayınları büyük ölçüde temizledik" dedi.

Lübnan ile ilgili hem Hizbullah hem de İsrail ile görüştüğünü ve barış anlaşmasına yönelik olumlu bir sürecin içinde olunduğunu söyleyen Trump, "Hizbullah bizi aradı ve 'Artık durmaya ne dersiniz' dediler. Bence orada bazı olumlu gelişmeler yaşanacak" diye konuştu.

Trump, Küba ile ilgili ise "Orası bir nevi çökmüş durumda. Bunu işimiz biter bitmez halledeceğiz. İran'ın da işini halledeceğiz. ve bu iş biter bitmez, dönüş yolunda kısa bir mola vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Donald Trump, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump İran Lideri ile Görüşmeye Açık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hapis cezası sonrası Sadettin Saran’ın avukatından ilk açıklama geldi Hapis cezası sonrası Sadettin Saran'ın avukatından ilk açıklama geldi
Belçika’da Türk Belediye Başkanı’na usulsüzlük nedeniyle kayyum atandı Belçika'da Türk Belediye Başkanı’na usulsüzlük nedeniyle kayyum atandı
İstinaf’tan Yerebatan Sarnıcı hakkında “yürütmeyi durdurma“ kararı İstinaf'tan Yerebatan Sarnıcı hakkında "yürütmeyi durdurma" kararı
A Milli Takım oyuncularının Dünya Kupası’ndaki forma numaraları belli oldu A Milli Takım oyuncularının Dünya Kupası'ndaki forma numaraları belli oldu
286 yıla kadar hapsi isteniyordu Mehmet Akif Ersoy iddianamesi mahkemeden geri döndü 286 yıla kadar hapsi isteniyordu! Mehmet Akif Ersoy iddianamesi mahkemeden geri döndü
Fenerbahçe ve Galatasaray Dünya Kupası’ndan çuval çuval para kazanacak Fenerbahçe ve Galatasaray Dünya Kupası'ndan çuval çuval para kazanacak

12:16
Öğretmen, doktor, vaiz İşte meslek meslek yeni memur maaşları
Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
11:53
Galatasaray’dan Okan Buruk için karar
Galatasaray'dan Okan Buruk için karar
11:38
Kısa süreli evliliklere yeni formül: Tek seferde nafaka ödemesi
Kısa süreli evliliklere yeni formül: Tek seferde nafaka ödemesi
11:07
İzmir uçağında panik anları Dumanı fark edince yolcuları apar topar tahliye ettiler
İzmir uçağında panik anları! Dumanı fark edince yolcuları apar topar tahliye ettiler
10:43
Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim
Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim
10:18
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 12:37:41. #7.12#
SON DAKİKA: Trump İran Lideri ile Görüşmeye Açık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.