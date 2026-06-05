Trump İran Lideri ile Görüşmeye Açık

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile İran arasında bir anlaşma sağlanması durumunda İran'ın yeni Lideri Mücteba Hamaney ile görüşmekten "onur duyacağını" belirtti.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlenen bir etkinlik sonrası gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran ile anlaşma noktasında, İran'ın yeni Lideri Mücteba Hamaney ile görüşmeye açık olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine Trump, "Onunla görüşmek istemiyorum, ama görüşürsem, onunla tanışmaktan onur duyarım. Bir anlaşmaya varabilir miyiz, görmek isterim. Eğer anlaşırsak, onunla görüşmem mümkün" ifadelerini kullandı. Trump olası bir görüşmenin Beyaz Saray'da olup olmayacağı sorusuna bu konuları henüz ele almadıklarını belirterek yanıtladı.

Trump, İran'a ilişkin, "Bir şekilde kazanacağız, ya kağıt üzerinde kazanacağız ya da askeri olarak kazanacağız" diye konuştu. İran'ı Venezuela ile kıyaslayan Trump, İran'ın çok daha zor bir başlık olduğunu ve askeri açıdan Venezuela'daki gibi olmadığını iddia etti.

İran'ın Amerikan askerlerini öldürmesi durumunda yeniden saldırılıp saldırılmayacağı sorusu üzerine Trump, "İyi bir sebep olurdu. Dürüst olmam gerekirse eğer askerlerimizi öldürselerdi, saldırılara yeniden başlardım" dedi. Trump, olası bir anlaşmanın şartlarının Tahran'ın nükleer hedeflerinden vazgeçmesini gerektireceğine dikkati çekti. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması çabalarına ilişkin Trump, "Boğaz hemen açılacak ve mayınları büyük ölçüde temizledik" dedi.

Lübnan ile ilgili hem Hizbullah hem de İsrail ile görüştüğünü ve barış anlaşmasına yönelik olumlu bir sürecin içinde olunduğunu söyleyen Trump, "Hizbullah bizi aradı ve 'Artık durmaya ne dersiniz' dediler. Bence orada bazı olumlu gelişmeler yaşanacak" diye konuştu.

Trump, Küba ile ilgili ise "Orası bir nevi çökmüş durumda. Bunu işimiz biter bitmez halledeceğiz. İran'ın da işini halledeceğiz. ve bu iş biter bitmez, dönüş yolunda kısa bir mola vereceğiz" ifadelerini kullandı.