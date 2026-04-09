Trump: İsrail ile Lübnan\'daki durum sakinleşecek

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarıyla ilgili, "Bibi ile konuştum ve bu konuyu biraz daha sakinleştirecek" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına ABD-İran geçici ateşkes anlaşmasını ve İsrail'in Lübnan saldırılarını değerlendirdi. Trump, dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesine değinerek, "Bibi ile konuştum ve o da bu konuyu biraz daha sakinleştirecek. Bence biraz daha sakin davranmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bölgede tansiyonun düşmesinin ateşkes anlaşması açısından önemli olduğunu vurgulayan Trump, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını bugün itibarıyla 'azalttıklarını' öne sürdü.

Trump, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkes anlaşmasıyla ilgili de açıklamada bulundu. Ateşkes anlaşması nedeniyle iyimser olduğunu ve anlaşmanın uygulanacağına inandığını söyleyen Trump, "İranlı liderler, toplantılarda basına yaptıklarından çok farklı konuşuyorlar. Çok daha makul davranıyorlar. Kabul etmeleri gereken her şeye razı oluyorlar. Unutmayın, şu anda askeri güçleri yok" dedi.