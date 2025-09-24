Trump, İsrail'in Batı Şeria'yı İlhak Etmesine İzin Vermeyeceğini Söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Trump, İsrail'in Batı Şeria'yı İlhak Etmesine İzin Vermeyeceğini Söyledi

Trump, İsrail\'in Batı Şeria\'yı İlhak Etmesine İzin Vermeyeceğini Söyledi
24.09.2025 19:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze konulu bir toplantıda Arap ve Müslüman ülkelerin liderlerine, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğini ifade ettiği belirtildi. Haberler, altı farklı kaynağa dayanarak, Trump'ın bu konuda net bir tavır sergilediğini ve Gazze'deki savaşı sona erdirme planını özetleyen bir kitap sunduğunu iddia etti.

ABD basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın Arap ve Müslüman ülkelerin liderlerine dün düzenlenen Gazze konulu toplantıda, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğini söylediğini iddia etti.

ABD basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze konulu toplantıda Arap ve Müslüman ülkelerin liderlerine Batı Şeria hakkında açıklamalarda bulunduğunu ifade etti.

TRUMP BATI ŞERİA'NIN İŞGALİNE KARŞI MI?

Altı farklı kaynağa dayandırılan haberlerde, Trump'ın Arap ve Müslüman ülkelerin liderlerine dün düzenlenen Gazze konulu toplantıda, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğini söylediği iddia edildi.

Haberlerde, Trump yönetiminin liderlere Gazze'deki savaşı sona erdirme planını özetleyen ve Batı Şeria'nın ilhakına karşı sözü de içeren bir kitap sunduğu öne sürüldü.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Batı Şeria, Politika, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump, İsrail'in Batı Şeria'yı İlhak Etmesine İzin Vermeyeceğini Söyledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin ilk kadın yarış spikeriydi İntihar eden Esen Gök korku filminde oynamış Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeriydi! İntihar eden Esen Gök korku filminde oynamış
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM’ye fotoğraflarla seslendi İşte o fotoğrafların hikayesi Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'ye fotoğraflarla seslendi! İşte o fotoğrafların hikayesi
MHP Genel Başkanı Bahçeli’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik telefonu MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
Liderler hitap ederken BM çevresinde Filistin protestosu Liderler hitap ederken BM çevresinde Filistin protestosu
Elon Musk’ın babası Errol Musk hakkında istismar suçlaması Elon Musk'ın babası Errol Musk hakkında istismar suçlaması
Trump ve Erdoğan BM zirvesinde yan yana Trump ve Erdoğan BM zirvesinde yan yana

19:24
Sedat Peker’in avukatı cinsel saldırıya uğrayan engelli kız çocuğunun davasını üstlendi
Sedat Peker'in avukatı cinsel saldırıya uğrayan engelli kız çocuğunun davasını üstlendi
19:03
İlk 11’ler belli oldu Beşiktaş’ta büyük sürpriz, 2007’li genç yıldız sahada
İlk 11'ler belli oldu! Beşiktaş'ta büyük sürpriz, 2007'li genç yıldız sahada
19:03
Gökçek’ten Yavaş’ın iddialarına yanıt: Maçan sıkıyorsa gel, istediğin kanalda tartışalım
Gökçek'ten Yavaş'ın iddialarına yanıt: Maçan sıkıyorsa gel, istediğin kanalda tartışalım
18:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’de Suriye lideri Şara ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de Suriye lideri Şara ile görüştü
18:07
TBMM’de yemek ücretlerine zam
TBMM'de yemek ücretlerine zam
17:39
Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi
Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2025 19:50:35. #7.12#
SON DAKİKA: Trump, İsrail'in Batı Şeria'yı İlhak Etmesine İzin Vermeyeceğini Söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.