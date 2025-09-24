Trump, İsrail\'in Batı Şeria\'yı İlhak Etmesine İzin Vermeyeceğini Söyledi

ABD basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın Arap ve Müslüman ülkelerin liderlerine dün düzenlenen Gazze konulu toplantıda, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğini söylediğini iddia etti.

TRUMP BATI ŞERİA'NIN İŞGALİNE KARŞI MI?

Altı farklı kaynağa dayandırılan haberlerde, Trump'ın Arap ve Müslüman ülkelerin liderlerine dün düzenlenen Gazze konulu toplantıda, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğini söylediği iddia edildi.

Haberlerde, Trump yönetiminin liderlere Gazze'deki savaşı sona erdirme planını özetleyen ve Batı Şeria'nın ilhakına karşı sözü de içeren bir kitap sunduğu öne sürüldü.