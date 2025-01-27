Trump, Kolombiya Ürünlerine Vergiyi Askıya Aldı - Son Dakika
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Dünya

Trump, Kolombiya Ürünlerine Vergiyi Askıya Aldı

Beyaz Saray, Kolombiya'nın göçmenleri kabul etmesi üzerine Trump'ın vergi tarifesini askıya aldı.

27.01.2025 11:55
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(ANKARA) - Beyaz Saray, Kolombiya'nın sınır dışı edilen göçmenleri kabul edeceğini açıklamasının ardından dün ABD Başkanı Donald Trump'ın Kolombiya ürünleri için açıkladığı yüzde 25 vergi tarifesini askıya aldığını duyurdu.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, başlangıçta ülkesinin geri gönderilen vatandaşları, "sivil uçaklarla, suçluymuş gibi muamele etmeden" kabul edeceğini açıklamış ve göçmenlerin "onur ve saygıyla" geri gönderilmesi gerektiğini belirtmişti. Petro, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda, kendi tarifelerini duyurarak Kolombiya'nın mirasını kutladı ve "Senin ablukaların beni korkutmaz, çünkü Kolombiya, güzellikler ülkesi olmanın yanı sıra dünyanın kalbidir" dedi.

Buna cevaben Trump, Petro'nun dün iki sınır dışı edilenlerin bulunduğu ABD askeri uçağının ülkeye inmesine engel olması üzerine, Kolombiya'nın tüm ürünlerine yüzde 25 vergi uygulama talimatı vermişti. Trump, Truth Social adlı sosyal medya sitesinde, tarifeler ve vize yaptırımları da dahil olmak üzere "acil ve kararlı karşı tedbirler" alacağını duyurmuştu.

Trump ve Petro'nun, dün resmi sosyal medya hesapları üzerinden birbirine karşılıklı tehditlerde bulunması üzerine Beyaz Saray, Kolombiya'nın "Başkan Trump'ın tüm taleplerini kısıtlama veya gecikme olmadan kabul ettiğini" açıkladı ve Kolombiya ile yapılan anlaşmayı, Trump'ın sert tutumunu savunarak bir zafer olarak nitelendirdi. Kolombiya da "vatandaşlarının onurunu garanti altına almak" amacıyla bir diyalog sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı, Petro'nun Trump'ın "ablukası" olarak nitelendirdiği durumu kınayan uzun bir gönderiyi resmi sosyal medya hesabı üzerinden yayımlamasının ardından sadece birkaç saat içinde, ABD ile "durgunluğu aşmayı" başardıklarını söyledi. Kolombiya Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo, ülkesinin "geri gönderilen Kolombiyalıları almaya devam edeceğini ve onlara vatandaş olarak haklarına saygı göstererek, onurlu koşullar garanti edeceğini" belirtti. Murillo ayrıca, Petro'nun başkanlık uçağının, daha önce engellenen askeri uçuşlarla ülkeye gelmesi gereken Kolombiyalıların geri dönüşünü kolaylaştırmak için hazırlandığını ekledi.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Murillo'nun, bugün Washington'a yüksek düzeyde görüşmeler yapmak üzere seyahat edeceği duyuruldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Trump, Kolombiya Ürünlerine Vergiyi Askıya Aldı - Son Dakika

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