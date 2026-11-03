Trump, Lincoln Memorial Havuzu açılışında seçmenlere sandığa gitme çağrısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Trump, Lincoln Memorial Havuzu açılışında seçmenlere sandığa gitme çağrısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trump, Lincoln Memorial Havuzu açılışında seçmenlere sandığa gitme çağrısı yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'daki Lincoln Memorial Havuzu açılışında seçmenlere sandık başına gidip oy verme çağrısı yaptı. Trump, yaklaşan Kongre ara seçimlerinin 'hayatımız boyunca göreceğimiz en önemli ara seçim' olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre ara seçimleri öncesinde seçmenlere 'sandığa gitmeleri' çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'daki Lincoln Memorial Havuzu'nun açılışına katıldı. Seçmenlerden sandık başına giderek oylarını kullanmalarını isteyen Trump, "Bence bu, hayatımız boyunca göreceğimiz en önemli ara seçim" dedi.

Trump, İran'la savaşın yakında biteceğini söyleyerek, "Benzin fiyatları hızla düşecek. Tahran'ın elinde askeri bir kapasite kalmadı ve ülkenin ekonomik durumu çok kötü. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğiz ve onlar da bunun farkındalar. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermiş olsaydık, bu ülke asla bugünkü gibi işleyemezdi. Bütün dünya bambaşka bir yer olurdu. Bunu engelledik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
Donald TrumpABD BaşkanıWashingtonMemorialPolitikaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karabük’te lokantada bir kadını vuran köy muhtarı intihar etti Karabük'te lokantada bir kadını vuran köy muhtarı intihar etti
İş insanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti İş insanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti
Ahmet Nazif Zorlu’nun ardından dev şirketler kaldı İşte o markalar Ahmet Nazif Zorlu'nun ardından dev şirketler kaldı! İşte o markalar
Aracına çarpan kişiyi karıştırdı, scooterlı gence tokat attı Cezası ağır oldu Aracına çarpan kişiyi karıştırdı, scooterlı gence tokat attı! Cezası ağır oldu
Eski İsrail askeri Ayelet Kroizer: Medyaya giden bilgileri manipüle ettim Eski İsrail askeri Ayelet Kroizer: Medyaya giden bilgileri manipüle ettim
Ağrılarına 20 yıl inanılmayan genç kadının ötenazi talebi reddedildi Ağrılarına 20 yıl inanılmayan genç kadının ötenazi talebi reddedildi
09:11
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’ndan olay sözler Şampiyonluklar el değiştirebilir
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan olay sözler! Şampiyonluklar el değiştirebilir
08:58
Tarihin en büyük kripto soygunu Kim Jong Un’un kardeşi ateş püskürdü
Tarihin en büyük kripto soygunu! Kim Jong Un'un kardeşi ateş püskürdü
08:54
Ve mutlu son Fenerbahçe, Sergio Conceiçao ile anlaştı
Ve mutlu son! Fenerbahçe, Sergio Conceiçao ile anlaştı
08:18
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun tutuklandı
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun tutuklandı
07:49
ABD ile İran arasında ipler koptu Gece yarısı art arda 5 patlama
ABD ile İran arasında ipler koptu! Gece yarısı art arda 5 patlama
07:38
İsrail tehdidi Suriye’de tüm planları değiştirdi Bakanlıklar tek tek taşınıyor
İsrail tehdidi Suriye'de tüm planları değiştirdi! Bakanlıklar tek tek taşınıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 09:15:09. #7.12#
SON DAKİKA: Trump, Lincoln Memorial Havuzu açılışında seçmenlere sandığa gitme çağrısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android