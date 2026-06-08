Trump, Netanyahu'yu Saldırıları Durdurmaya İkna Etti - Son Dakika
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Trump, Netanyahu'yu Saldırıları Durdurmaya İkna Etti

Trump, Netanyahu\'yu Saldırıları Durdurmaya İkna Etti
08.06.2026 23:05
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Trump, Netanyahu'yu İran'a karşı saldırıları durdurması için ikna ettiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu saldırıları durdurma konusunda ikna ettim" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail basınına Başbakan Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu. Netanyahu'dan İran'ın füze saldırılarına karşılık vermemesini talep ettiğini söyleyen Trump, "Bibi'ye ne yapacağı konusunda çok dikkatli olması gerektiğini, aksi takdirde çok yakın bir zamanda İran karşısında tek başına kalabileceğini söyledim. İsrail'in İran'a saldırılarından 'son dakikada' haberdar edildim ama saldırıyı sınırlandırmayı başardım" ifadelerini kulandı.

Trump, Tahran yönetiminin İsrail'e yönelik yeni bir saldırı gerçekleştirmeyeceğini açıkladığını ve karşılıklı saldırıların durdurulmasını talep ettiğini bildirdi. Bunun üzerine Netanyahu ile yeniden bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktaran Trump, "Netanyahu'yu saldırıları durdurma konusunda ikna ettim" diye konuştu.

Müzakere süreciyle ilgili değerlendirmede bulunan Trump, İran ile kapsamlı bir anlaşmaya varılmasının hala mümkün olduğunu belirtti. Trump, "Tahran yönetimi de bunu istiyor" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Trump, Netanyahu'yu Saldırıları Durdurmaya İkna Etti - Son Dakika

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