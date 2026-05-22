Trump, Polonya'ya 5 Bin Asker Gönderecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump, Polonya'ya 5 Bin Asker Gönderecek

Trump, Polonya\'ya 5 Bin Asker Gönderecek
22.05.2026 11:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, Polonya'ya 5 bin ilave Amerikan askeri göndereceğini duyurdu, Cumhurbaşkanı Nawrocki teşekkür etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Polonya'ya 5 bin ilave Amerikan askeri gönderileceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla Polonya'ya yönelik yeni askeri sevkiyat kararını duyurdu. Yaptığı açıklamada, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile olan ilişkilerine işaret eden Trump, "Desteklemekten gurur duyduğum Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'nin başarılı seçimi ve kendisiyle olan ilişkimize dayanarak, ABD'nin Polonya'ya 5 bin ilave asker göndereceğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı.

POLONYA CUMHURBAŞKANI NAWROCKİ'DEN TRUMP'A TEŞEKKÜR

Trump'ın söz konusu duyurusunun ardından Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki de sanal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayımladı. Nawrocki, ABD ile olan müttefiklik ilişkisine vurgu yaparak, "Her Polonya evi ve tüm Avrupa için güvenliğin hayati bir dayanağı olan Polonya-Amerika ittifakını korumaya kararlılıkla devam edeceğim. İyi ittifaklar; iş birliği, karşılıklı saygı ve ortak güvenliğimize olan bağlılık üzerine inşa edilenlerdir. ABD Başkanı Donald J. Trump'a Polonya'ya yönelik dostluğu ve pratik boyutunu bugün çok net bir şekilde gördüğümüz kararları için teşekkür ediyorum. Polonya'nın ve Polonya halkının güvenliği benim en büyük önceliğimdir" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

Diplomasi, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump, Polonya'ya 5 Bin Asker Gönderecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakanlık: Yapay et üretimi ve tüketimi Türkiye’de olmayacak Bakanlık: Yapay et üretimi ve tüketimi Türkiye'de olmayacak
Şehri ayağa kaldırdılar Art arda ihbarlar geldi, ters kelepçeyle gözaltına alındılar Şehri ayağa kaldırdılar! Art arda ihbarlar geldi, ters kelepçeyle gözaltına alındılar
“Hayat 112 Acil“ devreye girdi Polis, ambulans, itfaiye artık tek tık mesafede "Hayat 112 Acil" devreye girdi! Polis, ambulans, itfaiye artık tek tık mesafede
Bakan Çiftçi’den uyuşturucu operasyonuna ilk değerlendirme: Ünlü-ünsüz ayrımımız yok Bakan Çiftçi'den uyuşturucu operasyonuna ilk değerlendirme: Ünlü-ünsüz ayrımımız yok
Bakan Çiftçi, “Devlet vatandaşa tuzak kurmaz“ deyip radar uygulamasını işaret etti Bakan Çiftçi, "Devlet vatandaşa tuzak kurmaz" deyip radar uygulamasını işaret etti
Yumurtada akıl almaz hile Ekipler hepsini toprağa gömdü Yumurtada akıl almaz hile! Ekipler hepsini toprağa gömdü

11:54
Dananın kuyruğu kopuyor Acun Ilıcalı’nın en büyük hayali gerçekleşebilir
Dananın kuyruğu kopuyor! Acun Ilıcalı'nın en büyük hayali gerçekleşebilir
11:29
İşte Aziz Yıldırım’ın yönetim listesi
İşte Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi
11:27
Kılıçdaroğlu, CHP’nin 3 avukatını azletti
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti
11:27
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı
11:21
Öğrencilere ne olacak YÖK’ten kapatılan Bilgi Üniversitesi’yle ilgili açıklama
Öğrencilere ne olacak? YÖK'ten kapatılan Bilgi Üniversitesi'yle ilgili açıklama
10:49
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu “mutlak butlan“ gündemiyle toplandı
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu "mutlak butlan" gündemiyle toplandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 12:14:36. #7.12#
SON DAKİKA: Trump, Polonya'ya 5 Bin Asker Gönderecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.