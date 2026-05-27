Trump: Sağlık Kontrolü Mükemmel Geçti

ABD Başkanı Donald Trump, sağlık kontrolünü tamamladıktan sonra 'her şeyin mükemmel' olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, yıllık sağlık kontrolü için gittiği Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nden ayrıldıktan sonra sanal medya hesabından açıklamada bulundu. Trump, "Walter Reed Askeri Tıp Merkezi'ndeki 6 aylık sağlık kontrolümü henüz tamamladım. Her şey mükemmel çıktı. Harika doktorlara ve personele teşekkür ederim. Beyaz Saray'a dönüyorum" ifadelerini kullandı.