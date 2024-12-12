Trump, Şi Cinping\'i Yemin Törenine Davet Etti

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ABD'nin 47'nci başkanı Donald Trump, Çin Devlet başkanı Şi Cinping'i 20 Ocak 2025'te Washington'da gerçekleşecek olan göreve başlama törenine davet etti.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, başkanlık görevini devralacağı 20 Ocak 2025'teki yemin törenine, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i davet etti. Cinping'in, Trump'ın davetini kabul edip etmediğine dair açıklama yapılmadı.