Trump: Şi, İran ve Hürmüz için yardım teklif etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump: Şi, İran ve Hürmüz için yardım teklif etti

Trump: Şi, İran ve Hürmüz için yardım teklif etti
15.05.2026 08:29  Güncelleme: 08:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in İran'la anlaşma sağlanması ve Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda yardımcı olmak istediğini, ayrıca İran'a askeri destek sağlamayacağına dair güvence verdiğini açıkladı. Trump, Şi'nin Boeing'den 200 uçak satın almayı kabul ettiğini de belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, "Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, İran'la anlaşma ve Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda yardımcı olmak istiyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesini değerlendirdi. Trump, Şi'nin hem İran'la anlaşmanın sağlanması hem de Hürmüz Boğazı'ndaki ticari geçişlerin yeniden başlamasını umduğunu söylediğini bildirdi. Trump, "Devlet Başkanı Şi, bir anlaşma yapılmasını istiyor. Kendisi bir teklifte de bulundu, 'Eğer herhangi bir şekilde yardımcı olabilirsem, yardımcı olmak isterim.' dedi. Kendisi, Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını istiyor, bu kadar çok petrol satın alan herkesin İranlılarla bir tür ilişkisi olduğu açıktır ancak o, herhangi bir şekilde yardımcı olabilirse olmak istediğini belirtti" ifadelerini kullandı.

Çin'in İran'dan en fazla petrol ithal eden ülkelerden olduğunu kaydeden Trump, Pekin'in bunu sürdürmek istediğini ve Şi'nin bunu kendisine açıkça dile getirdiğini aktardı. Trump, Çin Devlet Başkanı Şi'nin kendisine, 'İran'a askeri destek sağlamayacağı' konusunda güvence verdiğini söyledi.

Trump ayrıca Şi'nin, Amerikan uçak üreticisi Boeing'den 200 uçak satın almayı kabul ettiğini de bildirdi.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump: Şi, İran ve Hürmüz için yardım teklif etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’li heyet asansörde mahsur kaldı CHP'li heyet asansörde mahsur kaldı
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, hıçkıra hıçkıra ağlayan Sude Yaren’i teselli etti Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, hıçkıra hıçkıra ağlayan Sude Yaren'i teselli etti
Aziz Yıldırım çok büyük geliyor Bu hamle seçim kazandırır Aziz Yıldırım çok büyük geliyor! Bu hamle seçim kazandırır
Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana’da: Kazakistan’la 13 anlaşma imzalandı Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da: Kazakistan'la 13 anlaşma imzalandı
Manchester United’da Onana için son karar çıktı Manchester United'da Onana için son karar çıktı
Hendek’te iş kazası: İşçi 1 ton malzeme altında kalarak yaşamını yitirdi Hendek'te iş kazası: İşçi 1 ton malzeme altında kalarak yaşamını yitirdi

10:48
İsmail Yüksek’ten taraftarı kahreden karar
İsmail Yüksek'ten taraftarı kahreden karar
10:38
Otelde basılan Özkan Yalım, Özgür Özel ile ilgili yeni bir ifade verecek
Otelde basılan Özkan Yalım, Özgür Özel ile ilgili yeni bir ifade verecek
10:33
Görüntü Türkiye’den Bıçaklandığını anlamadan yoluna devam etti
Görüntü Türkiye'den! Bıçaklandığını anlamadan yoluna devam etti
10:30
Gözaltındaki Rasim Ozan Kütahyalı’yla ilgili yeni detay En kritik 11 kişi içinde
Gözaltındaki Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili yeni detay! En kritik 11 kişi içinde
10:22
Galatasaray’da ayrılık Karar verildi gidiyor
Galatasaray'da ayrılık! Karar verildi gidiyor
10:04
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 10:53:03. #7.13#
SON DAKİKA: Trump: Şi, İran ve Hürmüz için yardım teklif etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.