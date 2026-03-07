Trump, Silah Üretimini Dört Kat Artıracak - Son Dakika
Trump, Silah Üretimini Dört Kat Artıracak

07.03.2026 14:00
Trump, savunma sanayisi yöneticileriyle toplantı yaparak silah üretimini dört katına çıkarma kararı aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin savunma sanayisi şirketlerinin yöneticileriyle bir araya gelerek, gelişmiş silah üretimini dört katına çıkarma konusunda anlaştıklarını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin önde gelen savunma sanayisi şirketlerinin yöneticileriyle üretim programlarının ele alındığı verimli bir toplantı gerçekleştirdiğini duyurdu. BAE Systems, Boeing, Honeywell Aerospace, L3Harris Missile Solutions, Lockheed Martin, Northrop Grumman ve Raytheon'un CEO'larının katıldığı görüşmede Trump, şirketlerin en kısa sürede en yüksek kapasiteye ulaşarak gelişmiş silah üretimini dört katına çıkarmayı kabul ettiklerini kaydetti.

Kapasite genişletme çalışmalarının toplantıdan 3 ay önce başladığını belirten Trump, birçok silahın üretiminin ve tesis kurulumlarının halihazırda devam ettiğini aktardı. Ülke genelindeki eyaletlerin bu yeni tesisleri kendi bölgelerine kurmak için rekabet içinde olduğunu ifade eden Trump, bir sonraki toplantının 2 ay sonra gerçekleştirileceğini bildirdi.

Orta ve üst-orta sınıf mühimmatlarda neredeyse sınırsız bir kaynağa sahip olduklarını vurgulayan Trump, bu mühimmatların halihazırda İran'da ve yakın zamanda Venezuela'da kullanıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA

Donald Trump, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

14:26
14:19
13:28
13:12
12:47
12:44
