Trump'tan AB Ürünlerine Gümrük Vergisi Uyarısı - Son Dakika
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Dünya

Trump'tan AB Ürünlerine Gümrük Vergisi Uyarısı

Trump, AB ürünlerine gümrük vergilerinin yakın zamanda uygulanacağını açıkladı.

03.02.2025 12:25
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(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, ülkeye ithal edilen AB ürünlerine yönelik gümrük vergilerinin "çok yakında" uygulama konulacağını bildirdi. Trump, Kanada ve Meksika'yı gümrük vergisi zammına misilleme yapmaları halinde daha "yüklü" bir zamla karşı karşıya kalacakları konusunda uyardı.

Trump, Maryland'deki Andrews Ortak Üssü'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı, açıklamalarda bulundu.

ABD'ye ithal edilen AB mallarına yönelik gümrük vergilerinin "çok yakında" uygulamaya konulacağını belirten Trump, "ABD'den gerçekten faydalandılar. Arabalarımızı almıyorlar, tarım ürünlerimizi almıyorlar. Onlar neredeyse hiçbir şey almıyor, biz ise milyonlarca araba, muazzam miktarda gıda ve çiftlik ürünüyle her şeyi alıyoruz" dedi.

Trump, AB gümrük vergilerini açıklamak için bir zaman çizelgesi olup olmadığı sorusuna, "Bir zaman çizelgesi olduğunu söyleyemem ama çok yakında olacak. ABD, dünyadaki hemen her ülke tarafından kazıklandı. Neredeyse her ülkeyle -her ülkeyle değil ama neredeyse- açık veriyoruz ve bunu değiştireceğiz. Bu adil değil" yanıtını verdi.

İngiltere ile yaşanan sorunların çözülüp çözülemeyeceği sorulan Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın "çok iyi davrandığını" söyledi ve "Birkaç toplantı yaptık. Çok sayıda telefon görüşmesi yaptık, çok iyi anlaşıyoruz" dedi.

Trump: "Misilleme yaparlarsa, Kanada'ya yönelik gümrük vergilerini artıracağım"

Diğer yandan Trump, Kanada'nın ithal ürünlerine yüzde 25 gümrük vergisi zammı geleceğini açıklamış; Kanada ise bunun üzerine "ABD ürünlerine misilleme vergi zammı" getireceklerini açıklamıştı. Trump, "misilleme yapmaları halinde Kanada'ya yönelik gümrük vergilerini arttıracağını" söyledi.

ABD'nin kuzey komşusu Kanada'yı "uzun yıllar boyunca ABD'ye karşı çok kötü davranmakla" suçlayan Trump, "Kanada halkını seviyorum. Kanada'nın liderliğine katılmıyorum. ve orada bir şeyler olacak. Ama eğer bu oyunu oynamak istiyorlarsa, benim için sorun değil. İstedikleri kadar oyun oynayabiliriz" dedi.

"Göçmenler gelmeye devam ederse, Meksika için daha kötü gümrük vergileri gelecek"

Trump, Washington'un Meksika ile "çok iyi görüşmeler yaptığını" belirtirken, Meksika hükümetini, ABD'ye "fentanil kimyasal maddesinin akışını durdurmazsa ve göçmenlerin gelmesine izin verirse ülke için daha kötü tarifelerin gelebileceği" uyarısında bulundu.

Donald Trump, "Bu bir dereceye kadar misillemedir. Milyonlarca insan Meksika ve Kanada üzerinden ülkemize akın etti. ve biz buna izin vermeyeceğiz" dedi.

Scholz, ticaret engellerinin yol açtığı küresel bölünmelere karşı uyardı

Öte yandan Alman Şansölyesi Olaf Scholz, ticaret engellerinin yol açtığı küresel bölünmelere karşı uyardı. Trump'ın AB'ye yönelik gümrük vergilerinin "kesinlikle gerçekleşeceği" yönündeki son uyarısından önce Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, dün dünyayı "yeni ticaret engelleriyle bölünmeye" karşı uyarı yaptı. Buckinghamshire'daki Chequers'da İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya gelen Scholz, "Küreselleşmeden herkes faydalanır" dedi.

Scholz, büyük bir ekonomik güç olarak AB'nin Washington'un olası yaptırımlarına yanıt vermek için "hareket alanına" sahip olduğunu da sözlerine ekledi. Scholz, "AB üyesi devletler, iş birliği ve ortak çalışma perspektifiyle ekonomik ilişkileri birlikte sürdürmeye çalışacaklardır" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Trump'tan AB Ürünlerine Gümrük Vergisi Uyarısı - Son Dakika

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