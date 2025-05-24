Trump'tan AB'ye Yüzde 50 Gümrük Vergisi Tehdidi - Son Dakika
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Dünya

Trump'tan AB'ye Yüzde 50 Gümrük Vergisi Tehdidi

24.05.2025 13:45
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AB, Trump'ın gümrük vergisi tehdidine karşı karşılıklı saygıya dayalı ticaret anlaşması yapacak.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın AB'den ithal edilen tüm mallara yüzde 50 gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulunmasının ardından, Avrupa Birliği Ticaret Komiseri Maroš Šefcovic, AB'nin ABD ile "tehditlere değil, karşılıklı saygıya dayalı" bir ticaret anlaşması yapmaya kararlı olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği Ticaret Komiseri Maroš Šefcovic, ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ve Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile yaptığı görüşmenin ardından, "AB müzakereye tam anlamıyla bağlı ve her iki tarafın da yararına bir çözüme ulaşmaya kararlı... AB-ABD ticaret ilişkisi benzersizdir ve tehditlerle değil, karşılıklı saygıyla yönlendirilmelidir. Çıkarlarımızı savunmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump ise dün yaptığı açıklamada, AB ile süren ticaret görüşmelerinin yavaş ilerlemesinden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirerek, 1 Haziran'da tarifeleri artırma planının kesin olduğunu söyledi. Sosyal medyada yaptığı paylaşımda ABD Başkanı, "AB ile görüşmelerimiz hiçbir yere varmıyor" diyerek, ABD'de üretilen AB ürünlerinin bu tarifelerden muaf tutulacağını belirtti. Daha sonra gazetecilerle konuşan Trump, "Bir anlaşma aramıyorum, anlaşmayı biz zaten belirledik" ifadeleri ile AB'ye uygulanacak vergiler konusunda kararlılığının altını çizdi.

AB, Washington'un en büyük ticaret ortaklarından biri konumunda. ABD hükümeti verilerine göre, AB geçen yıl ABD'ye 600 milyar doların üzerinde mal ihraç etti ve karşılığında 370 milyar dolarlık ürün satın aldı.

Avrupalı liderler Trump'ın açıklamasına tepki gösterdi

Trump'ın Avrupa'ya gümrük tarifeleri tehditi Avrupalı liderlerin tepkisini topladı. İrlanda Başbakanı Micheál Martin, "Bu yola girmemize gerek yok. Müzakereler, sürdürülebilir tek yoldur" dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Saint-Martin, "Aynı çizgideyiz: Gerilimi düşürmek istiyoruz ama karşılık vermeye de hazırız" açıklamasında bulundu.

Almanya Ekonomi Bakanı Katherina Reiche, "Avrupa Komisyonu'nun ABD ile müzakere edilmiş bir çözüme ulaşması için elimizden geleni yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

Trump, Nisan ayı başında aralarında AB'nin de bulunduğu çok sayıda ülkeye yönelik yeni tarifeler ilan etmişti. Buna göre, AB menşeli çoğu ürün için yüzde 20 oranında vergi getirilmesi öngörülmüştü.

Ancak ABD Başkanı daha sonra müzakerelere zaman tanımak amacıyla bu gümrük tarifelerini 8 Temmuz'a kadar askıya aldı. Bununla beraber yüzde 10'luk bir temel vergiyi uygulamaya devam etti.

Trump, Avrupa ile olan ticaret açığını haksız vergi politikalarından kaynaklandığını belirtiyor. Özellikle otomotiv ve tarım ürünleriyle ilgili uygulamalara karşı eleştirilerini sık sık dile getiriyor.

Ayrıca Trump, ABD'de üretilmeyen iPhone'lara en az yüzde 25 oranında vergi uygulayacağını söyleyerek, bu tehdidi tüm akıllı telefonları kapsayacak şekilde genişletmişti.

Trump'ın son açıklamalarının ardından, ABD ve AB borsalarında sert düşüşler yaşandı. ABD'de S&P 500 endeksi yüzde 0,7 gerilerken, Almanya'nın Dax ve Fransa'nın Cac 40 endeksleri günü yüzde 1,5'in üzerinde kayıpla kapattı.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Donald Trump, Politika, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'tan AB'ye Yüzde 50 Gümrük Vergisi Tehdidi - Son Dakika

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