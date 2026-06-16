Trump'tan Hürmüz Boğazı Açıklaması - Son Dakika
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Trump'tan Hürmüz Boğazı Açıklaması

Trump\'tan Hürmüz Boğazı Açıklaması
16.06.2026 16:17
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Trump, Hürmüz Boğazı'nın cuma gününe kadar açılacağını ve ücretsiz olacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, "Hürmüz Boğazı cuma gününe kadar açılacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'nın Evian kentinde düzenlenen G7 Zirvesi kapsamında gazetecilere İran ile yapılan anlaşmayla ilgili açıklamada bulundu. Hürmüz Boğazı'nın cuma gününe kadar açılacağını belirten Trump, "Hürmüz tamamen ücretsiz olacak" diye konuştu.

Trump, İran'la ilişkilerin normalleşmiş durumda olduğunu ve anlaşmanın süratle ilerleyeceğini düşündüklerini kaydetti. Trump, "Harika bir metin ve içinde de İran asla nükleer silaha sahip olmayacak, diyor. Benim istediğim buydu çünkü buna izin veremezdim. Hürmüz Boğazı da ücretsiz açık olacak. Bu sadece 60 gün boyunca olacak, dediler ama kalıcı olarak ücretsiz olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Trump'tan Hürmüz Boğazı Açıklaması - Son Dakika

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