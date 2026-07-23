Trump'tan Husilere Uyarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'tan Husilere Uyarı

Trump\'tan Husilere Uyarı
23.07.2026 16:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, Husilerin Suudi gemilere saldırmasını kınadı, İran'ı sorumlu tutacaklarını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Husilerin Suudi Arabistan'a ait 2 gemiye ateş açtığı olaya ilişkin, "Husiler saldırılara devam ederse İran'ı sorumlu tutacağız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla Yemen'deki Husilerin ticari gemilere yönelik eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD'nin bir yıl önce ticareti engelledikleri ve gemilere ateş açtıkları gerekçesiyle Husileri çok güçlü bir şekilde vurduğunu hatırlatan Trump, o tarihten bu yana ve ABD'nin İran ile olan çatışması süresince Husilerin 'çok sorumlu' davrandığını kaydetti. Husilerin dün gece Suudi Arabistan'a ait 2 gemiye ateş açarak eylemlerine yeniden başladığını aktaran Trump, bugüne kadar profesyonel ve akıllıca davrandığını belirttiği Husilerin bu adımından büyük hayal kırıklığı duyduğunu bildirdi.

Trump, Husilerin İran'ın bir vekili olduğunu savunarak, benzer eylemlerin tekrarlanması halinde doğrudan Tahran yönetiminin sorumlu tutulacağını vurguladı. Açıklamasında askeri operasyon uyarısı yapan Trump, "Bunu bir kez daha yaparlarsa ABD, İran'ı sorumlu tutacak; İran'a ve elbette Husilerin kendilerine büyük bir askeri ceza verilecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Donald Trump, Politika, Savunma, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'tan Husilere Uyarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor
Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı’nın eşine tribünlerden ’’Otur’’ tepkisi Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı'nın eşine tribünlerden ''Otur'' tepkisi
Eda ve Şahin’in nehirde akıntıya kapıldıkları anlar kamerada Eda ve Şahin'in nehirde akıntıya kapıldıkları anlar kamerada
KKTC’de aşırı sıcaklardan dolayı öğle saatlerinde güneş altında çalışma yasaklandı KKTC'de aşırı sıcaklardan dolayı öğle saatlerinde güneş altında çalışma yasaklandı
Yanan evde cansız bedeni bulundu Yanan evde cansız bedeni bulundu
Yaşlı adamın yere düştüğü yumruklu trafik kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı Yaşlı adamın yere düştüğü yumruklu trafik kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Ağrı’daki kliniğin ’kadın sünneti’ ilanına soruşturma Ağrı'daki kliniğin 'kadın sünneti' ilanına soruşturma
Hava aniden karardı, İstanbul’u fırtına esir aldı: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu Hava aniden karardı, İstanbul'u fırtına esir aldı: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu
Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı

15:55
Gözaltına alınan Fatma Soydaş’a bir darbe daha
Gözaltına alınan Fatma Soydaş'a bir darbe daha
15:38
Ahbap soruşturmasında 6 ünlü daha ifadeye çağrıldı
Ahbap soruşturmasında 6 ünlü daha ifadeye çağrıldı
15:23
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Gündüz dilendi, gece eğlendi
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Gündüz dilendi, gece eğlendi
14:42
Yalova-Armutlu Yolu Hizmete Giriyor
Yalova-Armutlu Yolu Hizmete Giriyor
14:38
Yürek ısıtan görüntüler Gazi şehrimizden: Türkiye bu öğretmeni konuşuyor
Yürek ısıtan görüntüler Gazi şehrimizden: Türkiye bu öğretmeni konuşuyor
14:31
Özgür Özel cephesinden Bahçeli’nin teklifine jet yanıt
Özgür Özel cephesinden Bahçeli'nin teklifine jet yanıt
14:27
Fenerbahçe’de 7 istifa birden Aziz Yıldırım’ın en yakınındaki isim bıraktı
Fenerbahçe'de 7 istifa birden! Aziz Yıldırım'ın en yakınındaki isim bıraktı
14:20
Moskova’da savaş uçağı düştü
Moskova'da savaş uçağı düştü
14:01
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
13:28
Bahçeli’den Özgür Özel’in kuracağı partiyle ilgili ilk açıklama: CHP’nin hazine yardımından pay almalı
Bahçeli'den Özgür Özel'in kuracağı partiyle ilgili ilk açıklama: CHP'nin hazine yardımından pay almalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 16:52:52. #7.12#
SON DAKİKA: Trump'tan Husilere Uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.