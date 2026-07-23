Trump\'tan Husilere Uyarı

ABD Başkanı Donald Trump, Husilerin Suudi Arabistan'a ait 2 gemiye ateş açtığı olaya ilişkin, "Husiler saldırılara devam ederse İran'ı sorumlu tutacağız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla Yemen'deki Husilerin ticari gemilere yönelik eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD'nin bir yıl önce ticareti engelledikleri ve gemilere ateş açtıkları gerekçesiyle Husileri çok güçlü bir şekilde vurduğunu hatırlatan Trump, o tarihten bu yana ve ABD'nin İran ile olan çatışması süresince Husilerin 'çok sorumlu' davrandığını kaydetti. Husilerin dün gece Suudi Arabistan'a ait 2 gemiye ateş açarak eylemlerine yeniden başladığını aktaran Trump, bugüne kadar profesyonel ve akıllıca davrandığını belirttiği Husilerin bu adımından büyük hayal kırıklığı duyduğunu bildirdi.

Trump, Husilerin İran'ın bir vekili olduğunu savunarak, benzer eylemlerin tekrarlanması halinde doğrudan Tahran yönetiminin sorumlu tutulacağını vurguladı. Açıklamasında askeri operasyon uyarısı yapan Trump, "Bunu bir kez daha yaparlarsa ABD, İran'ı sorumlu tutacak; İran'a ve elbette Husilerin kendilerine büyük bir askeri ceza verilecektir" ifadelerini kullandı.