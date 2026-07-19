Trump\'tan İran\'a İlgisiz Yanıt

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın İslamabad Mutabakatı'na uymayacağını açıklamasının 'umurunda olmadığını' bildirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Ürdün'de 2 ABD askerinin hayatını kaybettiği saldırıların ardından Amerikan basınına konuya ilişkin değerlendirmede bulundu. Askerlerin ölmesinin 'çok üzücü bir durum' olduğunu belirten Trump, "Savaşın asıl amacı, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermemek" ifadesini kullandı.
Trump, İran'ın, İslamabad Mutabakatı'na uymayacağını açıklamasına ilişkin ise "Bu umurumda değil" dedi.
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