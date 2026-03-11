Trump'tan İran'a Mayın Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'tan İran'a Mayın Uyarısı

Trump\'tan İran\'a Mayın Uyarısı
11.03.2026 08:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'na döşediği mayınları kaldırmasını istedi, aksi halde askeri sonuçlar olacak.

ABD Başkanı Donald Trump, "İran Hürmüz Boğazı'na herhangi bir mayın döşediyse bunların derhal kaldırılmasını istiyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin, İran'a ait 10 faal olmayan mayın döşeme gemisini 'tamamen imha ettiğini' bildirdi. Trump, "Eğer İran Hürmüz Boğazı'na herhangi bir mayın döşediyse ve elimizde bununla ilgili hiçbir rapor yoksa, bunların derhal kaldırılmasını istiyoruz. Herhangi bir nedenle mayın döşenmişse ve derhal kaldırılmazsa, İran için askeri sonuçlar daha önce hiç görülmemiş bir seviyede olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Hürmüz Boğazı, Donald Trump, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'tan İran'a Mayın Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İranlı kadın futbolcular ülkelerinden kaçtı: İşte sığındıkları ülke İranlı kadın futbolcular ülkelerinden kaçtı: İşte sığındıkları ülke
İBB davasında 2. gün Oturma krizi yaşandı: Sizin yüzünüzden yargılamaya başlayamıyorum İBB davasında 2. gün! Oturma krizi yaşandı: Sizin yüzünüzden yargılamaya başlayamıyorum
Türkiye’nin en büyük altın merkezinde soygun Milyonlarca lira kayıp Türkiye'nin en büyük altın merkezinde soygun! Milyonlarca lira kayıp
İslam Memiş’ten altın yatırımcısına hayati uyarı İslam Memiş'ten altın yatırımcısına hayati uyarı
Sermin’i öldüren kocasından pes dedirten sözler: Öldüğünü bilsem... Sermin'i öldüren kocasından pes dedirten sözler: Öldüğünü bilsem...
APP plakadan sonra sürücüleri bekleyen yeni ceza APP plakadan sonra sürücüleri bekleyen yeni ceza

08:44
Galatasaray-Liverpool maçını yorumlarken telefonlarına gelen sesle şoke oldular
Galatasaray-Liverpool maçını yorumlarken telefonlarına gelen sesle şoke oldular
08:33
’’Galatasaray için çok kötü bir gece olacak’’ diyen Ahmet Çakar’a büyük şok
''Galatasaray için çok kötü bir gece olacak'' diyen Ahmet Çakar'a büyük şok
08:24
Liverpool’u elersek işimiz çok zor İşte Galatasaray’ın muhtemel rakipleri
Liverpool'u elersek işimiz çok zor! İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri
07:43
ABD’li Witkoff’tan olay açıklama: İsrail tek bombalık bir ülke
ABD'li Witkoff'tan olay açıklama: İsrail tek bombalık bir ülke
07:35
ABD’den iki küstaha çok önemli Türkiye uyarısı: Zararlı çıkarsınız
ABD'den iki küstaha çok önemli Türkiye uyarısı: Zararlı çıkarsınız
07:25
Bakanlık harekete geçti Plastik çatal, kaşık, pipet tarih oluyor
Bakanlık harekete geçti! Plastik çatal, kaşık, pipet tarih oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 09:01:16. #7.13#
SON DAKİKA: Trump'tan İran'a Mayın Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.