Trump\'tan İran\'a Tazminat Talebi

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın, ABD ve İsrail'in askeri operasyonlarında oluşan zarar için tazminat talebine karşılık, Tahran'ın son 50 yıldaki savaşlar, saldırılar ve protestolarda hayatını kaybedenler için tazminat ödemesi gerektiğini ileri sürdü. Trump, bu talebin İran'la gelecekte yapılacak diplomatik görüşmelere dahil edilmesi için ABD'li müzakerecilere talimat verdiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, İran'ın, ABD ve İsrail'in askeri operasyonlarının yol açtığı zarar nedeniyle tazminat talep etmesine karşılık verdi. Trump, "Tazminat istediler, verdiğimiz zarar için para istediler. Ben de bunun iyi bir fikir olduğunu söyledim. Biz de onların 50 yıllık dönemde verdiği zarar için para isteyeceğiz" dedi.

İran'ın bölgede hayatını kaybeden ABD askerleri ile İran'daki gösterilerde ölen sivilleri için de tazminat ödemesi gerektiğini savunan Trump, "Eğer ödenecek bir tazminat varsa, bence bu tazminatı İran ödemeli" ifadelerini kullandı.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadr'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için 8 Ağustos'ta açıkladığı şartlar arasında ABD'nin savaş zararları için Tahran'a tazminat ödemesine de yer vermişti.

Zülkadr ayrıca, ABD'nin "İran'a yönelik tehdit ve hakaretlere son vermesini", İran ile Lübnan, Filistin, Yemen ve Irak'taki müttefiklerine yönelik savaş ve saldırıların kalıcı olarak sona erdirilmesi talebinde bulundu.

İran'ın diğer talepleri ise ülkeye yönelik deniz ablukasının kaldırılması ve İran çevresindeki ABD deniz ve hava kuvvetlerinin çekilmesi, İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması ve dondurulan İran varlıklarının koşulsuz olarak serbest bırakılması şeklinde sıralandı.