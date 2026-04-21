Trump'tan İran Açıklaması - Son Dakika
Trump'tan İran Açıklaması

21.04.2026 11:22
Trump, yeni İran anlaşmasının JCPOA'dan çok daha iyi olacağını ve nükleer tehdidi ortadan kaldıracağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimiyle yürütülen müzakerelere ilişkin, "İran ile yapacağımız anlaşma, Barack Obama ve Joe Biden tarafından kaleme alınan ve genellikle İran Nükleer Anlaşması olarak anılan JCPOA'den çok daha iyi olacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran ile diplomasi sürecine, önceki yönetimin nükleer anlaşmasına ve ABD medyasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nı (JCPOA) ABD'nin güvenliği açısından 'şimdiye kadar yapılmış en kötü anlaşmalardan biri' olarak nitelendiren Trump, bu anlaşmanın nükleer silaha giden garantili bir yol olduğunu öne sürdü. Trump, "İran ile yapacağımız anlaşma, Barack Obama ve Joe Biden tarafından kaleme alınan ve genellikle İran Nükleer Anlaşması olarak anılan JCPOA'den çok daha iyi olacak" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında eski başkanlar Barack Obama ve Joe Biden yönetimini eleştiren Trump, geçmiş dönemde İran'a uçaklarla 1,7 milyar dolar nakit para taşındığını ve Tahran'a yüz milyarlarca dolar ödeme yapıldığını iddia etti. Trump, kendi döneminde iptal ettiği bu anlaşmanın yürürlükte kalması halinde, Orta Doğu'daki ABD askeri üsleri ile İsrail'in nükleer bir saldırıya maruz kalmış olabileceğini savundu.

ABD medyasına da tepki gösteren ve basının tehlikeli bulduğu eski anlaşmayı kasıtlı olarak gündemde tuttuğunu öne süren Trump, kendi yönetiminde yapılacak bir anlaşmanın çerçevesini de çizdi. Trump, üzerinde çalıştıkları yeni anlaşmada nükleer silah ihtimalinin kesinlikle ortadan kalkacağını belirterek, "Trump yönetimi altında bir anlaşma gerçekleşirse, bu sadece İsrail ve Orta Doğu için değil; Avrupa, Amerika ve diğer her yer için barış ve güvenliği garanti edecektir. Bu, tüm dünyanın gurur duyacağı bir şey olacak" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: DHA

Donald Trump, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Dünya, Medya, İran, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
