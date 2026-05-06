Trump'tan İran Mesajı: Savaş Yakında Sona Erecek
Trump'tan İran Mesajı: Savaş Yakında Sona Erecek

06.05.2026 02:46
Trump, İran'ın nükleer silah sahibi olmasını engelleyeceklerini ve galip geleceklerini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, "İran savaşının çok yakında sona ereceğini ve bizim galip geleceğimizi düşünüyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün yaşanan silahlı saldırıya ilişkin Amerikan basınına açıklamada bulundu. Başkan seçildiğinde kendisine 'tehlikeli bir işin var' dediklerini söyleyen Trump, "Başkanlık için aday olduğumda, işin bu denli tehlikeli olabileceğini tahmin etmemiştim. Bilirsiniz, eğer gerçekten etkili, yani icraatlarıyla fark yaratan bir başkansanız, sıradan bir başkan olmanıza kıyasla çok daha büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalırsınız" ifadelerini kullandı.

Trump, önceki ABD başkanlarının İran konusunda üzerine düşeni yapmadığını ve İran'ın nükleer silah sahibi olmaması konusunda işin kendisine kaldığını belirterek, "İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemek zorundayız; zira aksi takdirde tüm dünya büyük bir tehlike altına girerdi. Biz havaya uçardık. İsrail de İran'ın o silaha sahip olduğu andan itibaren dakikalar içinde yok edilirdi. Bu nedenle, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına asla izin veremeyiz. 47 yıldır devam eden bir süreçten bahsediyoruz. Bu işi üstlenmek bize düştü. Ülke tarihindeki en güçlü ekonomiyi inşa etmişken şimdi rotamızdan biraz sapıp, bu felaketin gerçekleşmesini engellemek zorundayız ve tam olarak da bunu yaptık. Harika bir iş çıkardık. Bu süreç çok yakında nihayete erecek ve biz bu mücadeleden büyük bir zaferle ayrılacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Dünya, Son Dakika

