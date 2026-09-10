Trump\'tan İran savaşı için ara seçim sonrası tarih verdi

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yaşanan savaşın kasım ayında yapılacak ara seçimlerin ardından sona ereceğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre ara seçimleri öncesinde partisinin ilk kongresi için Texas'a hareketi sırasında konuştu. Trump, Tahran yönetiminin direncinin tükenmek üzere olduğunu belirterek, "Savaş seçimlerin hemen ardından sona erecek ve petrol fiyatları hızla düşüşe geçecek" ifadelerini kullandı.

İran'ın ABD seçimlerini etkilemeye çalıştığını öne süren Trump, "Tahran nükleer silah elde etmesine izin verecek zayıf bir yönetimin işbaşına gelmesini hedefliyor. İran ile yeni bir görüşme mümkün olabilir ancak şu aşamada gündemimizde yok" diye konuştu.