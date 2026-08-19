Trump'tan Kanada'ya Gümrük Vergisi Erteleni - Son Dakika
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Trump'tan Kanada'ya Gümrük Vergisi Erteleni

Trump\'tan Kanada\'ya Gümrük Vergisi Erteleni
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Trump, Kanada'ya uygulanması planlanan yüzde 50 ek gümrük vergilerini 3 gün ertelendi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'ya yönelik uygulamaya konulması planlanan yüzde 50 oranındaki ek gümrük vergilerinin 3 gün süreyle ertelendiğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda Washington ile Ottawa arasında yürütülen müzakere sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Belgelerin nihai hale getirilmesi şartıyla iki ülke arasında anlaşmaya varıldığını aktaran Trump, "Kanada'ya yönelik sabah yürürlüğe girmesi planlanan yüzde 50'lik gümrük vergilerini, Kanada ve ABD'nin dokümanların tamamlanmasına bağlı olarak bir anlaşmaya varması nedeniyle 3 gün süreyle durdurdum. Joe Biden tarafından durdurulan Keystone XL Boru Hattı projesi yeniden faaliyete geçirilebilir" ifadelerini kullandı.

Kanada Başbakanı Mark Carney ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, önemli bir ilerleme kaydedildiğini ancak hala yapılması gereken kritik çalışmaların bulunduğunu belirtti. Müzakerelerin yoğun bir şekilde devam ettiğini aktaran Carney, Kanada işletmeleri, çalışanları, çiftçileri ve aileleri için netlik ile fayda sağlamak adına temasların sürdürüleceğini kaydetti.

Kanada Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Trump ve Carney'nin telefon görüşmesi gerçekleştirerek yaklaşık 20 milyar dolar değerindeki Kanada malına uygulanması öngörülen tarifeleri ele aldıkları ifade edildi.

Trump, ABD ticaretine karşı ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle 20 Temmuz'da Kanada menşeli bazı ürünlere yüzde 50 ek gümrük vergisi uygulanmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

Kaynak: DHA

Donald Trump, Politika, Ekonomi, Kanada, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'tan Kanada'ya Gümrük Vergisi Erteleni - Son Dakika

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