Trump'tan NATO'ya Eleştiri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'tan NATO'ya Eleştiri

Trump\'tan NATO\'ya Eleştiri
13.04.2026 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, NATO'nun İran'a karşı saldırılara destek vermemesinden hayal kırıklığı duyduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO'nun, ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü saldırılara destek vermemesi nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını belirterek, "ABD'nin NATO'ya yönelik harcamaları kapsamlı bir incelemeye tabi tutulacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin NATO'ya yönelik harcamalarının kapsamlı bir incelemeye tabi tutulacağını bildirdi. İttifakın ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü saldırılara destek vermemesinden duyduğu hayal kırıklığına değinen Trump, NATO üyelerinin tutumunu eleştirdi. Trump, "Bizim için orada değillerdi. Şimdi dahil olmak istiyorlar ama artık gerçek bir tehdit kalmadı" ifadelerini kullandı.

Trump, Rusya'ya karşı koruma sağlamak amacıyla trilyonlarca dolar harcandığını söyleyerek, "Düşününce aslında Rusya'ya karşı korunuyoruz. Uzun zamandır bunun biraz mantıksız olduğunu düşünüyordum. Bu harcamalar çok ciddi bir şekilde incelenecek" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Donald Trump, Güvenlik, Dünya, İran, Nato, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'tan NATO'ya Eleştiri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 11:35:19. #.0.5#
SON DAKİKA: Trump'tan NATO'ya Eleştiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.