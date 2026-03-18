Trump\'tan NATO\'ya Sert Eleştiri

Üye Girişi
Son Dakika Logo

18.03.2026 10:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, NATO'nun İran'a askeri destek vermemesini eleştirerek hayal kırıklığını dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik askeri operasyonlara ve Hürmüz Boğazı'nın güvenliğine destek vermeyen NATO ülkelerini eleştirerek, NATO'nun bu tutumunun kendisinde büyük bir hayal kırıklığı yarattığını söyledi.

İrlanda Başbakanı Micheal Martin'i Beyaz Saray'da ağırlayan ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te basın mensuplarına Orta Doğu'daki son gelişmeleri değerlendirdi. Özellikle Hürmüz Boğazı'nın güvenliği bağlamında Avrupa'dan bekledikleri askeri desteği alamadıklarını belirten Trump, NATO müttefiklerinin bu krizde sınıfta kaldığını ve kendisinde büyük bir hayal kırıklığı yarattığını aktardı. ABD'nin boğazı uluslararası ticarete açık tutmak için kimsenin yardımına muhtaç olmadığını vurgulayan Trump, buna rağmen ittifak üyelerinin bölgede sorumluluk alması gerektiğine işaret etti.

İran'a yönelik operasyonun başında Avrupa'nın siyasi olarak Washington'un arkasında durduğunu ancak iş askeri boyuta geldiğinde müttefiklerin geri adım attığını ifade eden Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki yardımlarını hatırlattı. Ukrayna krizinde ittifaka büyük destek sağladıklarını belirten ABD Başkanı, aynı karşılığı İran meselesinde göremediklerini ve NATO'nun bu tavrıyla 'aptalca' bir hata yaptığını savundu. Trump ayrıca, Hürmüz Boğazı'nın güvenliği konusunda sadece bölgesel aktörlerin elini taşın altına koyduğunu; Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve İsrail'in Washington'a güçlü bir destek sunduğunu dile getirdi.

İran'ın askeri gücünün büyük ölçüde yok edildiğini ancak Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'na deniz mayınları döşeyerek 'terör' eylemlerine benzer adımlar atma kapasitesinin hala bulunduğunu belirten Trump, Avrupa ülkelerinin en azından mayın tarama gemileriyle sürece katkı sağlamasını beklediklerini ancak bu taleplerinin de karşılıksız kaldığını bildirdi.

Açıklamalarının ardından bir gazetecinin, yaşanan bu krizin ardından ABD'nin NATO'dan ayrılmayı düşünüp düşünmediğine yönelik sorusunu da yanıtlayan Trump, Washington'un ittifak için trilyonlarca dolar harcadığını hatırlattı. Yaşanan hayal kırıklığının ardından ittifak konusunun kesinlikle masaya yatırılması ve değerlendirilmesi gereken bir mesele olduğunu aktaran Trump, NATO'dan çıkma kararı almak için ABD Kongresi'nin onayına ihtiyaç duymadığını ve bu yetkinin bizzat kendisinde olduğunu vurguladı. Buna karşın Trump, şu an için ittifaktan ayrılmak gibi bir düşüncesinin veya planının bulunmadığının da altını çizdi.

Kaynak: DHA

Orta Doğu, Güvenlik, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 11:56:22. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.