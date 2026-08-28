Trump'tan Ontario Gölü'ne İsim Değişikliği - Son Dakika
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Trump'tan Ontario Gölü'ne İsim Değişikliği

Trump\'tan Ontario Gölü\'ne İsim Değişikliği
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Trump, Ontario Gölü'nün adını 'Amerika Gölü' olarak değiştiren kararı imzaladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ile yaşanan ticaret geriliminin ardından Ontario Gölü'nün adının 'Amerika Gölü' olarak değiştirilmesi yönündeki başkanlık kararnamesini imzaladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ile tırmanan ticaret gerilimi sürerken Oval Ofis'te imzaladığı kararnameye ilişkin yaptığı açıklamada, "Ontario Gölü'nün adını derhal geçerli olmak üzere 'Amerika Gölü' olarak değiştiriyoruz" ifadelerini kullandı. Kararın, Kanada'nın Ontario eyaleti ile ABD'nin New York eyaleti sınırında yer alan gölün isminin değiştirilmesine ilişkin yapılan değerlendirmelerin ardından alındığı belirtildi.

Başkanlık görevine başladığı 20 Ocak 2025'te Meksika Körfezi'nin adını 'Amerika Körfezi' olarak değiştiren kararnameye de değinen Trump, "Artık bir körfezimiz ve bir gölümüz var. İhtiyacımız olan tek şey bir okyanus. Belki Atlas ve Büyük Okyanus'un adını da değiştirmemiz gerekebilir" açıklamasında bulundu.

İki ülke arasında 21 Ağustos'ta ticaret anlaşmasına varılamamasının ardından ABD, 22 Ağustos'ta yaklaşık 20 milyar dolar değerindeki Kanada malına yüzde 50 gümrük vergisi uygulamıştı. Kanada ise misilleme olarak 8 Eylül'de yürürlüğe girmek üzere ABD ürünlerine aynı oranda ek vergi getirileceğini açıklamıştı.

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'tan Ontario Gölü'ne İsim Değişikliği - Son Dakika

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