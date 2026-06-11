Trump\'tan Paşinyan\'a Tebrik

ABD Başkanı Donald Trump, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın partisinin parlamentoda tek başına çoğunluğu elde etmesinin ardından tebrik mesajı yayımladı.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ermenistan'da gerçekleştirilen genel seçimleri kazanan Başbakan Nikol Paşinyan'ı kutladı. Paşinyan'ı desteklemekten gurur duyduğunu belirten Trump, "Ermenistan'daki genel seçimlerde elde ettiği kesin zaferden dolayı Nikol Paşinyan'ı tebrik ediyorum. Yeniden seçilmesi için kendisini desteklemekten büyük gurur duydum. Ermenistan ülkesinin lideri olarak onunla birlikte ülkenin, herkesin en çılgın beklentilerinin ötesinde büyüklük ve başarı seviyelerine ulaşacağından hiç şüphem yok" ifadelerini kullandı.