Trump'tan Paşinyan'a Tebrik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'tan Paşinyan'a Tebrik

Trump\'tan Paşinyan\'a Tebrik
11.06.2026 09:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Trump, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı seçim zaferi dolayısıyla kutladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın partisinin parlamentoda tek başına çoğunluğu elde etmesinin ardından tebrik mesajı yayımladı.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ermenistan'da gerçekleştirilen genel seçimleri kazanan Başbakan Nikol Paşinyan'ı kutladı. Paşinyan'ı desteklemekten gurur duyduğunu belirten Trump, "Ermenistan'daki genel seçimlerde elde ettiği kesin zaferden dolayı Nikol Paşinyan'ı tebrik ediyorum. Yeniden seçilmesi için kendisini desteklemekten büyük gurur duydum. Ermenistan ülkesinin lideri olarak onunla birlikte ülkenin, herkesin en çılgın beklentilerinin ötesinde büyüklük ve başarı seviyelerine ulaşacağından hiç şüphem yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Donald Trump, ABD Başkanı, Ermenistan, Diplomasi, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'tan Paşinyan'a Tebrik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana’da Kamyon Bakkala Daldı Adana'da Kamyon Bakkala Daldı
Arizona 40 derece Bizim Çocuklar resmen yanıyor Arizona 40 derece! Bizim Çocuklar resmen yanıyor
Fenerbahçe’nin acı kaybı Aziz Yıldırım hüngür hüngür ağladı Fenerbahçe'nin acı kaybı! Aziz Yıldırım hüngür hüngür ağladı
Leyla Aydemir davasında anne yeniden hakim karşısına çıkacak Leyla Aydemir davasında anne yeniden hakim karşısına çıkacak
Akranının öldürdüğü 16 yaşındaki çocuğun babasının feryadı yürek dağladı Akranının öldürdüğü 16 yaşındaki çocuğun babasının feryadı yürek dağladı
Fatoş Pınar Türker’in çıplak arama iddiasına başsavcılıktan yanıt Fatoş Pınar Türker'in çıplak arama iddiasına başsavcılıktan yanıt

09:55
Uyuşturucu operasyonunda Vatan Bilgisayar’ın sahibi Hasan Vatan da gözaltında
Uyuşturucu operasyonunda Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan da gözaltında
09:39
Ara tatil kalkıyor mu Bakan Tekin son kararı açıkladı
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin son kararı açıkladı
08:33
Kenan Doğulu ve Beren Saat gözaltına alındı
Kenan Doğulu ve Beren Saat gözaltına alındı
08:16
Altın fiyatlarında 7 ay sonra bir ilk
Altın fiyatlarında 7 ay sonra bir ilk
08:00
Kulisleri hareketlendiren iddia: Kılıçdaroğlu, Özel’in yerine Faik Öztrak’ı getirecek
Kulisleri hareketlendiren iddia: Kılıçdaroğlu, Özel'in yerine Faik Öztrak'ı getirecek
07:57
Kuzey Marmara Otoyolu’nda korkunç kaza 1’i bebek 3 kişi hayatını kaybetti
Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza! 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 10:19:47. #7.13#
SON DAKİKA: Trump'tan Paşinyan'a Tebrik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.