Trump'tan Yapay Zeka Kararnamesi - Son Dakika
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Trump'tan Yapay Zeka Kararnamesi

Trump\'tan Yapay Zeka Kararnamesi
02.06.2026 23:34
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Trump, ABD'nin yapay zeka liderliğini sürdürmek için yeni kararnamesini imzaladı.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanan 'Gelişmiş Yapay Zeka İnovasyonunu ve Güvenliğini Teşvik Etme' başlıklı kararname Beyaz Saray tarafından yayımlandı.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin yapay zeka alanındaki 'küresel liderliğini' sürdürmek, inovasyonun önündeki bürokratik engelleri kaldırmak ve ulusal güvenliği güçlendirmek amacıyla başkanlık kararnamesine imza attı. Beyaz Saray, Trump tarafından yayımlanan 'Gelişmiş Yapay Zeka İnovasyonunu ve Güvenliğini Teşvik Etme' başlıklı kararnamede, ABD yönetiminin yapay zeka geliştiricileri üzerindeki kısıtlamaları azaltarak teknolojik büyüme ve ekonomik yatırımları hızlandırmayı hedeflediği bildirildi.

Kararnamede, 'Önce Amerika' vizyonu doğrultusunda yürütülecek siber güvenlik çabalarının, hem ulusal güvenliği hem de ABD'nin 'küresel yapay zeka hakimiyetini' artıracağı belirtildi. ABD politikasının özel sektörle iş birliği içinde çalışarak yapay zeka inovasyonu ve güvenliğini teşvik etmek olduğu vurgulanan kararnamede, ilgili birimlere sistemlerin siber savunmalarına öncelik vermesi için 30 günlük süre verildi. Kararnamede, 60 gün içinde ABD'nin ileri düzey yapay zeka modellerinin siber yeteneklerini değerlendirmek üzere gizli bir kıyaslama süreci geliştirileceği, hangi sistemlerin 'kapsam dahilindeki öncü model' sayılacağının bu süreç sonucunda belirleneceği kaydedildi.

Ayrıca kararnamede, yeni yapay zeka modellerinin geliştirilmesi, yayımlanması veya dağıtımı için hükümet tarafından zorunlu bir lisans, ön izin veya ruhsatlandırma şartı getirilmeyeceği ifade edilerek, isteyen geliştiricilerin modellerini piyasaya sürmeden önce 30 güne kadar bir süre için güvenli ve gizli bir şekilde federal hükümetin incelemesine açabileceği bildirildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Trump'tan Yapay Zeka Kararnamesi - Son Dakika

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