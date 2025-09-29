Trump'tan Yüzde 100 Film Tarifi - Son Dakika
Dünya

Trump'tan Yüzde 100 Film Tarifi

Trump\'tan Yüzde 100 Film Tarifi
29.09.2025 16:50
Trump, ABD dışındaki filmlere yüzde 100 tarife getireceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, ülke dışında yapılan tüm filmlere yüzde 100 tarife uygulayacağını bildirdi.

TRUMP'TAN YABANCI FİLMLERE YÜZDE 100 TARİFE

ABD Başkanı Donald Trump'tan film sektörünü üzecek açıklama geldi. Trump, ABD dışında çekilen yabancı filmlere yüzde 100 tarife getirileceğini açıkladı.

"CALİFORNİA BECERİKSİZ VALİSİYLE AĞIR BİR DARBE ALDI"

Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, film yapımcılığı işinin diğer ülkeler tarafından 'bir bebeğin elinden şekerinin çalınması' gibi ABD'den çalındığını belirtti. Trump, " California, zayıf ve beceriksiz valisiyle, özellikle ağır bir darbe aldı. Bu nedenle, uzun süredir devam eden ve hiç bitmeyen bu sorunu çözmek için ABD dışında yapılan tüm filmlere yüzde 100 tarife uygulayacağım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Sosyal Medya, Donald Trump, Politika, Ekonomi, Sinema, Dünya, Medya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'tan Yüzde 100 Film Tarifi - Son Dakika

