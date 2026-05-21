Trump, Tayvan ile Silah Görüşmesi Yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

Trump, Tayvan ile Silah Görüşmesi Yapacak

Trump, Tayvan ile Silah Görüşmesi Yapacak
21.05.2026 08:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Trump, Tayvan lideri ile olası silah satışını görüşeceğini açıkladı; bu, gelenekten sapma.

ABD Başkanı Donald Trump, olası bir silah satışı konusunda Tayvan lideri Lai Ching-te ile görüşeceğini söyledi; bu, diplomatik gelenekten keskin bir sapmaya işaret ediyor.

ABD ve Tayvan liderleri, Washington'un Pekin hükümetini tanımak için Tayvan ile resmi bağlarını kestiği 1979 yılından bu yana doğrudan görüşmedi.

Pekin, Tayvan'ı kendi toprağı olarak görüyor ve güç kullanarak kontrol altına alma seçeneğini dışlamıyor. 2024'te göreve gelen Lai ise adanın savunmasını güçlendirmek için son yılların en güçlü girişimlerinden birinin arkasında yer alıyor.

ABD uzun süredir Tayvan'ı destekliyor ve yasalarla Tayvan'a kendini savunma imkânı sağlamakla yükümlü ancak bunu yaparken Çin ile diplomatik ilişkisini dengelemek zorunda.

ABD'nin silah satışı konusunda karar almadan önce Lai ile görüşmeyi planlayıp planlamadığı sorulduğunda Trump, "Onunla konuşacağım. Herkesle konuşuyorum... Bunun üzerinde çalışacağız, Tayvan meselesi" dedi.

Ayrıca geçen hafta Pekin'de düzenlenen iki günlük zirvenin ardından Çin Devlet Başkanı Şi ile ilişkisini "harika" olarak nitelendirdi.

ABD, 1979'da Tayvan'a "savunma amaçlı silahlar sağlayabileceğini" belirten Tayvan İlişkileri Yasasını kabul etti; bu nedenle ABD Tayvan'a silah satmaya devam ediyor.

Trump, İHA savar ekipman ve hava savunma füze sistemlerini de içerdiği bildirilen 14 milyar dolarlık silah paketinin satışına onay verip vermeyeceğine henüz karar vermediğini söyledi.

Financial Times'ın haberine göre, Pekin şu anda Pentagon'un en üst düzey politika yetkilisi Elbridge Colby'nin planlanan ziyaretini bekletiyor ve Trump'ın silah anlaşması konusunda nasıl ilerleyeceğine karar vermeden bu ziyareti onaylayamayacağını söylüyor.

Geçen hafta Başkan Şi ile görüşmesinin ardından Air Force One uçağıyla Pekin'den dönerken Trump'a Tayvan'a silah satışları da sorulmuş; o da "yakın zamanda" bir karar vereceğini söylemişti.

"Şu anda Tayvan'ı yöneten kişiyle konuşmam gerekiyor, kim olduğunu biliyorsunuz," demişti.

Trump'ın Pekin ziyareti sırasında Çin, Tayvan'ın ABD ile ilişkilerinde en büyük meselelerden biri olduğunu açıkça ortaya koydu ve Şi, konunun kötü yönetilmesi halinde iki süper güç arasında "çatışma" riski bulunduğu uyarısında bulundu.

Trump ise ada nedeniyle ABD ile Çin arasında bir çatışma ihtimalini gözardı etti ancak Şi'nin Tayvan konusunda "çok güçlü" hislere sahip olduğunu söyledi. Geçen hafta Air Force One'da gazetecilere, "Hiçbir yönde taahhütte bulunmadım" dedi.

Trump-Şi görüşmesinden bu yana Lai, Tayvan'ın "egemen ve bağımsız bir demokratik ülke" olduğunu ve Tayvan Boğazı'ndaki barışın "feda edilmeyeceğini ya da pazarlık konusu yapılmayacağını" belirten açıklamalar yaptı.

Lai ayrıca ABD'nin silah satışlarının "bölgesel barış ve istikrarın korunmasında kilit bir unsur" olduğunu vurguladı.

Bu, Trump'ın gelenekten ilk kez ayrılışı değil. 2016'da, başkan seçildikten sonra dönemin lideri Tsai Ing-wen ile görüşmüş; Çin daha sonra bu görüşme nedeniyle ABD'ye şikayette bulunmuştu.

Trump ayrıca silah satışlarını Şi ile "ayrıntılı biçimde" görüştüğünü de söyledi; doğruysa bu da ABD politikasından dikkat çekici bir sapma anlamına geliyor.

ABD, 1982'de Tayvan'a, silah satışları konusunda Pekin ile istişare etmeyeceği güvencesini vermişti. Ancak Trump, Pekin'den dönüşünde bu taahhüt sorulduğunda 1980'lerin "çok geride kaldığını" söyledi.

Geçen Aralık ayında ABD, Tayvan'a 11 milyar dolarlık bir silah satışını onayladı; bu, şimdiye kadarki en büyük anlaşmalardan biri ve Pekin'in tepkisini çekti.

Tayvan, Başkan Lai döneminde Çin'in artan askeri baskısına karşılık olarak savunma harcamalarını önemli ölçüde artırdı.

Pek çok Tayvanlı kendisini ayrı bir ulusun parçası olarak görse de, çoğunluk Tayvan'ın ne Çin'den bağımsızlık ilan ettiği ne de onunla birleştiği mevcut durumun korunmasından yana.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

Kaynak: BBC

Dış Politika, Diplomasi, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump, Tayvan ile Silah Görüşmesi Yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Bakan Gürlek: 26,4 milyarlık yasa dışı bahis ağı çökertildi Bakan Gürlek: 26,4 milyarlık yasa dışı bahis ağı çökertildi
EFES-2026’da güç gösterisi Yerli silahlar ilk kez sahada EFES-2026’da güç gösterisi! Yerli silahlar ilk kez sahada
Oytun Erbaş’tan endişe yaratan hantavirüs çıkışı: Yıllarca evden çıkamayabiliriz Oytun Erbaş'tan endişe yaratan hantavirüs çıkışı: Yıllarca evden çıkamayabiliriz
MSB NATO’ya sundu Türkiye’den kritik askeri yakıt hamlesi MSB NATO'ya sundu! Türkiye'den kritik askeri yakıt hamlesi
Festivalde anne-kız dehşeti: Genç kadını saçını koparana kadar dövdüler Festivalde anne-kız dehşeti: Genç kadını saçını koparana kadar dövdüler!
Yıldız isme servet değerinde hediye, 1 saniye düşünmeden reddetti Yıldız isme servet değerinde hediye, 1 saniye düşünmeden reddetti
CHP’li eski vekilden partisine salvolar: Hırsızın partisi olmaz CHP'li eski vekilden partisine salvolar: Hırsızın partisi olmaz
Savaşta ilk gün çöken planı ABD, Ahmedinejad’ı İran Cumhurbaşkanı yapmak istedi Savaşta ilk gün çöken planı! ABD, Ahmedinejad'ı İran Cumhurbaşkanı yapmak istedi
MSB tarih verdi Almanya Türkiye’ye Patriot gönderiyor MSB tarih verdi! Almanya Türkiye'ye Patriot gönderiyor
Milyonların hesabına “çift maaş“ gibi para yatacak Milyonların hesabına "çift maaş" gibi para yatacak

08:26
Dorukhan Büyükışık soruşturmasında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Dorukhan Büyükışık soruşturmasında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
08:10
Şarkıcı Mabel Matiz uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındı
Şarkıcı Mabel Matiz uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındı
08:03
İsrail basınından olay iddia: Tel Aviv yönetimi, İstanbul Başkonsolosluğu’nu kapatmayı düşünüyor
İsrail basınından olay iddia: Tel Aviv yönetimi, İstanbul Başkonsolosluğu'nu kapatmayı düşünüyor
07:30
ABD’de gizemli madde alarmı 3 kişi öldü, 18 ilk yardım görevlisi hastaneye kaldırıldı
ABD'de gizemli madde alarmı! 3 kişi öldü, 18 ilk yardım görevlisi hastaneye kaldırıldı
07:21
Dubai’de konser veren Rafet El Roman’ın dansı geceye damga vurdu
Dubai’de konser veren Rafet El Roman'ın dansı geceye damga vurdu
07:03
Bakan Şimşek duyurdu Türkiye’de kripto ATM’leri yasaklandı
Bakan Şimşek duyurdu! Türkiye’de kripto ATM’leri yasaklandı
06:22
Hatay’da aşırı yağış hayatı felç etti Köprü ve ev yıkıldı, kahreden haber geldi
Hatay'da aşırı yağış hayatı felç etti! Köprü ve ev yıkıldı, kahreden haber geldi
03:55
ABD basını bombayı patlattı İran, Trump ve Netanyahu’yu birbirine düşürdü
ABD basını bombayı patlattı! İran, Trump ve Netanyahu'yu birbirine düşürdü
23:12
Kılıçdaroğlu’na Özel’den yanıt geldi: Benim laflarım, sarayda mermer olana
Kılıçdaroğlu'na Özel'den yanıt geldi: Benim laflarım, sarayda mermer olana
21:22
Sürpriz telefon görüşmesi Trump: Erdoğan çok iyi bir müttefik
Sürpriz telefon görüşmesi! Trump: Erdoğan çok iyi bir müttefik
19:44
Ünlü şarkıcı Haluk Levent yoğun bakıma kaldırıldı
Ünlü şarkıcı Haluk Levent yoğun bakıma kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 08:44:36. #7.12#
SON DAKİKA: Trump, Tayvan ile Silah Görüşmesi Yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.