Trump TV, pazartesi akşamı yayına başladı; 7 gün 24 saat yayın yapacak

Trump TV, pazartesi akşamı yayına başladı; 7 gün 24 saat yayın yapacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beyaz Saray, hükümet açıklamaları ve geçmiş değerlendirmelerin yer alacağı Trump TV'nin pazartesi akşamı yayına başladığını duyurdu. Kanalın öne çıkan videoları, önemli açıklamaları ve kaçırılmaması gereken anları anlık güncellemelerle 7 gün 24 saat yayımlayacağı bildirildi.
BEYAZ Saray, hükümet açıklamaları ve geçmiş değerlendirmelerin yer alacağı Trump TV'nin kurulduğunu duyurdu.
Beyaz Saray, pazartesi akşamı 'Trump TV' adlı kanalın yayına başladığını açıkladı. Kanalın 'öne çıkan videoları, önemli açıklamaları ve kaçırılmaması gereken anları, anlık güncellemelerle 7 gün 24 saat' yayımlayacağı bildirildi.
Kaynak: DHA
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