Trump ölümden döndü! Başkanlık uçağı az daha yolcu uçağıyla çarpışıyordu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Trump ölümden döndü! Başkanlık uçağı az daha yolcu uçağıyla çarpışıyordu

Trump ölümden döndü! Başkanlık uçağı az daha yolcu uçağıyla çarpışıyordu
17.09.2025 16:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık uçağıyla, Spirit Airlines'a ait bir yolcu uçağının çarpışma tehlikesi yaşadığı bildirildi. Hava trafik kontrolörünün son anda yaptığı müdahalenin ardından iki uçağın birbirlerinden birkaç mil uzakta güvenli bir mesafede kalmayı başardığı aktarıldı.

ABD basınındaki haberlere göre, Başkan Donald Trump'ın resmi ziyaret için Londra'ya yaptığı yolculuk sırasında Spirit Airlines'a ait bir yolcu uçağı ile ABD Başkanı'nın Air Force One tipi uçağı havada çarpışma tehlikesi geçirdi.

HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ SON ANDA UYARDI

Olayın, 16 Eylül Salı günü, Long Island üzerinde meydana geldiği belirtildi. Hava trafik kontrolörünün, Trump'ın uçağıyla yolcu uçağının aynı irtifada olması nedeniyle Spirit pilotlarını rotalarını değiştirmeleri konusunda uyardığı kaydedildi.

İki uçağın, müdahalenin ardından birbirlerinden birkaç mil uzakta güvenli bir mesafede kalmayı başardığı aktarıldı.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Politika, trafik, Londra, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump ölümden döndü! Başkanlık uçağı az daha yolcu uçağıyla çarpışıyordu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Onana’nın Fenerbahçe maçında yaptığı motivasyon konuşması sosyal medyanın dilinde Onana'nın Fenerbahçe maçında yaptığı motivasyon konuşması sosyal medyanın dilinde
Erdoğan ile Bona arasındaki güldüren diyalog: İyiyim abi, sen nasılsın Erdoğan ile Bona arasındaki güldüren diyalog: İyiyim abi, sen nasılsın?
Gencecik kızlar saç başa kavga etti, çevredekiler film izler gibi seyretti Gencecik kızlar saç başa kavga etti, çevredekiler film izler gibi seyretti
Türkiye’nin akaryakıt devi konkordato ilan etti Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti
Cami hocasından kendisini tedavi eden fizyoterapiste: Namazını kıldın evine git Cami hocasından kendisini tedavi eden fizyoterapiste: Namazını kıldın evine git
’Bugüne kadar tahammül ettim’ diyen Gürsel Tekin, ateş püskürdü 'Bugüne kadar tahammül ettim' diyen Gürsel Tekin, ateş püskürdü
İsrail kara harekatı başlattığı Gazze’de 100’den fazla kişiyi öldürdü İsrail kara harekatı başlattığı Gazze'de 100'den fazla kişiyi öldürdü

16:43
Ali Koç’un Ahmet Metin Genç’e öfkesi dinmiyor: AK Parti bir şey yapmak zorunda
Ali Koç'un Ahmet Metin Genç'e öfkesi dinmiyor: AK Parti bir şey yapmak zorunda
16:32
Tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı
Tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı
15:57
Ailesini öldürmekle suçlanan doktor babayla ilgili yeni detay Eşinin telefonundan çıktı
Ailesini öldürmekle suçlanan doktor babayla ilgili yeni detay! Eşinin telefonundan çıktı
15:48
Ufuk Özkan taburcu oldu Hastane çıkışı ilk fotoğraf
Ufuk Özkan taburcu oldu! Hastane çıkışı ilk fotoğraf
15:12
’’Seçilmezseniz sponsorluklarınız devam edecek mi’’ sorusuna Ali Koç’tan bomba yanıt
''Seçilmezseniz sponsorluklarınız devam edecek mi?'' sorusuna Ali Koç'tan bomba yanıt
14:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’ya yanıt: Kuyruk acını biliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya yanıt: Kuyruk acını biliyorum
14:21
Netanyahu’nun Şara’nın önüne koyduğu anlaşma: Bunu yaparsanız ülkeden çıkarız
Netanyahu'nun Şara'nın önüne koyduğu anlaşma: Bunu yaparsanız ülkeden çıkarız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2025 16:55:39. #7.12#
SON DAKİKA: Trump ölümden döndü! Başkanlık uçağı az daha yolcu uçağıyla çarpışıyordu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.