Trump ölümden döndü! Başkanlık uçağı az daha yolcu uçağıyla çarpışıyordu

ABD basınındaki haberlere göre, Başkan Donald Trump'ın resmi ziyaret için Londra'ya yaptığı yolculuk sırasında Spirit Airlines'a ait bir yolcu uçağı ile ABD Başkanı'nın Air Force One tipi uçağı havada çarpışma tehlikesi geçirdi.

HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ SON ANDA UYARDI

Olayın, 16 Eylül Salı günü, Long Island üzerinde meydana geldiği belirtildi. Hava trafik kontrolörünün, Trump'ın uçağıyla yolcu uçağının aynı irtifada olması nedeniyle Spirit pilotlarını rotalarını değiştirmeleri konusunda uyardığı kaydedildi.

İki uçağın, müdahalenin ardından birbirlerinden birkaç mil uzakta güvenli bir mesafede kalmayı başardığı aktarıldı.