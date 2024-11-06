Trump ve Harris Seçim Yarışında

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ABD başkanlık seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump, 19 delege, Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris, 3 delege kazandı.

ABD'de Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump'ın başkan olmak için yarıştığı seçimler için Amerikan halkı sandık başına giderken, Kentucky ve Indiana'dan başlayarak doğu eyaletlerinde ilk sandıklar kapanmaya başladı. Kapanan sandıklarda sayılan oylara göre Trump şu an için seçimi önde götürüyor. Anketler Trump ve Harris'in özellikle yedi kilit eyalette başa baş yarıştığını gösteriyor: Michigan, Wisconsin, Arizona, Kuzey Carolina, Georgia, Nevada ve Pensilvanya. En çok oyu alan değil en fazla delegeye ulaşan adayın başkan olduğu Amerikan başkanlık seçim sistemi nedeniyle 'salıncak eyaletlerdeki' sonuçlar daha fazla önem taşıyor.

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump, 19 delege, Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris, 3 delege kazandı