Trump, Yeni Büyükelçileri Duyurdu

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ABD'nin 47'nci başkanı seçilen Donald Trump; Japonya, Dominik Cumhuriyeti, Avusturya, Lüksemburg ve Uruguay büyükelçilerini seçtiğini duyurdu.

Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, George Edward Glass'ın ABD'nin Tokyo Büyükelçisi olduğunu ilan etmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Trump, Santo Domingo Büyükelçisi olarak Leah Francis Campos'un görev yapacağını kaydederek, "Leah, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinde Batı Yarımküre Kıdemli Danışmanı olmadan önce Merkezi İstihbarat Teşkilatında (CIA) ülkemize hizmet etti" dedi.

Arthur Graham Fisher'i ise Viyana Büyükelçisi olarak belirleyen Trump, "Arthur, 1977 yılında kurulan ve North Carolina'nın güzel dağlarında üç ofisi bulunan tam hizmetli bir emlak firması olan Fisher Realty'nin başkanı. Amerika'daki en zeki müşterilerin birçoğunu temsil ederek bölgede ve North Carolina eyaletinde sürekli olarak en iyi emlakçı olarak gösterilmiştir. Arthur, 'Önce Amerika' politikalarının sadık bir destekçisi oldu ve Avusturya'da bizi gururlandıracaktır" ifadelerini kullandı.

Trump, Lüksemburg Büyükelçiliği için Stacey Feinberg'i seçtiğini bildirerek, "Stacy, Northwestern Üniversitesi mezunu. Broadway müzikallerinin yapımcısı, motivasyon konuşmacısı ve 'Women Founders Network' Yönetim Kurulu üyesi olan Stacey, kadınların kariyerlerini başlatmalarına ve işlerini benzeri görülmemiş bir başarıya taşımalarına destek olmaya kendini adamıştır. Stacy iyi olacak ve Amerika'yı gururlandıracak" paylaşımında bulundu.

Montevideo Büyükelçiliği için Lou Rinaldi'yi seçen Trump, "Başarılı bir iş insanı, girişimci ve uzun süredir dost olan Lou, bu önemli göreve yaşam boyu deneyim ve benzersiz bir bakış açısı getiriyor. Lou harika bir golfçü ve harika sahaların bulunduğu bir ülkede görev yapacak. Uruguay'da büyümüş olması nedeniyle ülkenin kültürü ve tarihi hakkında samimi bir anlayışa sahip" açıklamasını yaptı.