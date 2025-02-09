Trump Yönetiminden Tüketici Koruma Kurumuna Faaliyet Durdurma Talimatı

Dünya

TRUMP yönetimi, ABD'deki tüketici koruma kurumuna 'faaliyetlerini durdur' talimatı verdi.

Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi Müdürü Russel Vought, Tüketici Finansal Koruma Bürosu (CFPB) yetkililerine talimat gönderdi. Vought, talimatta 'tüm denetim ve inceleme faaliyetlerinin durdurulmasını' emretti.

Vought, büronun çalışmalarını durdurmasını isteyerek, kesinleşmiş fakat henüz yürürlüğe girmemiş tüm kuralların yürürlük tarihlerinin askıya alınmasını ve tüketici hakları konusunda soruşturma çalışmalarını durdurup, yeni soruşturmalar açılmamasını talep etti.