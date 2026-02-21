Trump: Yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15'e çıkarıyorum - Son Dakika
Trump: Yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15'e çıkarıyorum

Trump: Yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15\'e çıkarıyorum
21.02.2026 19:25  Güncelleme: 19:34
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin diğer ülkelerden ithal ettiği ürünlere uygulanacak yüzde 10'luk küresel tarife oranını yüzde 15'e çıkaracağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, "Yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15'e çıkarıyorum" dedi.

TRUMP KÜRESEL GÜMRÜK VERGİSİNİ YÜZDE 15'E ÇIKARDI

Tüm ülkelere yüzde 10 küresel gümrük vergisi getiren ABD Başkanı Donald Trump, bir skandala daha imza attı. Trump, vergi oranını yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkardı.

"YÜKSEK MAHKEMENİN KARARI, AMERİKAN KARŞITI

Trump, konuya ilişkin Amerikan Truth Social hesabından paylaşımda bulundu. ABD Yüksek Mahkemesinin tarifelerle ilgili dün açıkladığı karara tepki gösteren Trump, kararı "aylarca süren bir düşünme sürecinin ardından açıklanan gülünç, kötü yazılmış ve olağanüstü derecede Amerikan karşıtı" olarak nitelendirdi.

Trump, kararın "kapsamlı, detaylı ve eksiksiz" incelemesine dayanarak dünya genelinde ülkelere uygulanacak yüzde 10'luk gümrük vergisi oranını derhal geçerli olmak üzere yüzde 15 seviyesine çıkaracağını belirtti.

Yönetiminin gelecek birkaç ay içinde yeni ve yasal olarak izin verilen tarifeleri belirleyeceğini ve açıklayacağını kaydeden Trump, "olağanüstü başarılı" olarak tanımladığı "Amerika'yı yeniden büyük yapma" sürecini devam ettireceklerini ifade etti.

ABD Başkanı Trump, dün 1974 Ticaret Yasası'nın 122. Bölümü uyarınca tüm ülkelere yüzde 10 küresel gümrük vergisi getirilmesine ilişkin kararı imzalamıştı.

Söz konusu karar, ABD Yüksek Mahkemesinin Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın (IEEPA) Başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmesi sonrası gelmişti.

ABD'DE YÜKSEK MAHKEMEDEN "TARİFE KARARI

ABD Yüksek Mahkemesi, dün Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın (IEEPA) Başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmişti.

Trump, karara dair düzenlediği basın toplantısında, "Yıllardır bizi soyan yabancı ülkeler çok mutlu, sokaklarda dans ediyorlar. Ama uzun süre dans edemeyeceklerinden emin olabilirsiniz." demişti.

Başkan olarak kullanabileceği IEEPA tarifelerinden bile daha güçlü yöntemler olduğunu ifade eden Trump, 1974 Ticaret Yasası'nın 122. Bölümü uyarınca halihazırda uygulanan tarifelere ek olarak yüzde 10'luk küresel bir tarife uygulamaya yönelik bir karar imzalayacağını duyurmuştu.

Trump, ABD'yi diğer ülkelerin ve şirketlerin haksız ticaret uygulamalarından korumak için 301. Bölüm ve diğer maddeler kapsamında da çeşitli soruşturmalar başlatacaklarını belirtmişti.

Donald Trump, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump: Yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15'e çıkarıyorum - Son Dakika

