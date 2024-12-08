Trump, Zelenskiy\'den Ateşkes Çağrısı Yaptı

Dünya

ABD'nin 47'nci başkanı seçilen Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in ateşkes yapmak istediğini söyledi.

Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Zelenskiy ve Ukrayna anlaşma yapmak, bu deliliğe son vermek istiyor. Saçma bir şekilde 400 bin asker ve çok daha fazla sivili kaybettiler. Derhal ateşkes sağlanmalı ve müzakerelere başlanmalı. Çok sayıda hayat boşa harcandı, çok sayıda aile dağıldı. Eğer bu böyle devam ederse çok daha büyük ve çok daha kötü bir şeye dönüşebilir. Putin'i iyi tanırım. Bu onun harekete geçme zamanıdır. Çin yardımcı olabilir. Dünya bekliyor" ifadelerini kullandı.