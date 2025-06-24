TSK ve ABD Genelkurmay Başkanları Görüştü

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Genelkurmay Başkanı Orgeneral John Daniel Caine ile görüştü.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral John Daniel Caine ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.