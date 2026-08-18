Tupac Cinayeti Davası Yeniden Görülüyor - Son Dakika
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Tupac Cinayeti Davası Yeniden Görülüyor

Tupac Cinayeti Davası Yeniden Görülüyor
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ABD'li rapçi Tupac Shakur'un cinayeti üzerine 30 yıl sonra açılan davada, sanık Duane Davis suçlanıyor.

(ANKARA) - ABD'li rapçi Tupac Shakur'un 1996'da Las Vegas'ta öldürülmesine ilişkin yaklaşık 30 yıl sonra başlayan ilk cinayet davasında savcılık, eski çete lideri Duane "Keffe D" Davis'in saldırıyı yeğeninin dövülmesine misilleme amacıyla planladığını öne sürdü. Yıllarca sonuçsuz kalan soruşturmada tanıkların hedef alınma korkusu, polise duyulan güvensizlik ve saldırı aracındaki diğer şüphelilerin hayatını kaybetmesi, davanın neden onlarca yıl mahkemeye taşınamadığı sorusunu yeniden gündeme getirdi.

Hip-hop tarihinin en çok dinlenen isimlerinden olan Tupac Shakur'un 1996'da Las Vegas'ta öldürülmesine ilişkin davada, yaklaşık 30 yıl sonra ilk kez bir sanık cinayet suçlamasıyla jüri karşısına çıktı. Eski South Side Compton Crips çetesi lideri Duane "Keffe D" Davis, Shakur'un öldürülmesini organize etmekle suçlanıyor. Davis suçlamaları reddediyor.

Henüz 25 yaşında hayatını kaybeden Shakur'un cinayeti 1990'ların hip-hop sahnesindeki Doğu Yakası-Batı Yakası rekabeti ve çete bağlantılı şiddet tartışmalarının simge olaylarından biri olmuştu.

Shakur, 7 Eylül 1996 gecesi Las Vegas'taki Mike Tyson-Bruce Seldon boks maçını izledikten sonra, Death Row Records plak şirketi yöneticisi Marion "Suge" Knight'ın kullandığı araçta ilerlerken yanlarına yaklaşan arabadan açılan ateş sonucu dört kez vuruldu. Tupac altı gün sonra hastanede hayatını kaybetti, Knight ise hafif yaralandı.

Savcılığa göre saldırıdan saatler önce Shakur ve beraberindekiler stadyumda Davis'in yeğeni Orlando "Baby Lane" Anderson'ı dövdü. Başsavcı Yardımcısı Binu Palal, Las Vegas'taki mahkemede yaptığı açılış konuşmasında, "Açık olalım, Duane Davis tetiği çekmedi. Ancak yeğeninin dövülmesine misilleme olarak saldırıyı planladı" dedi. Savcılık, Davis'in silah temin ettiğini ve Shakur ile Knight'ın aracını arayan grubu yönlendirdiğini öne sürdü. Jüriye olaydan önceki kavganın görüntüleri de gösterildi.

Polis, Shakur'a ateş eden kişinin kimliğini bugüne kadar kesin olarak açıklamadı. Saldırının gerçekleştirildiği araçta Davis dışında bulunan üç kişi yıllar içinde hayatını kaybederken, Davis araçtaki isimler arasında hayatta kalan tek kişi.

SORUŞTURMA YENİDEN AÇILDI

Nevada yasalarına göre Davis'in cinayetten sorumlu tutulması için tetiği bizzat çekmiş olması gerekmiyor; suçun planlanmasına veya gerçekleştirilmesine katıldığının kanıtlanması halinde cinayetten mahkum edilebiliyor.

Yıllarca ilerlemeyen soruşturma, Davis'in kolluk kuvvetleriyle yaptığı görüşmeler ve 2018'den itibaren kamuoyuna yaptığı açıklamalarda olay gecesine ilişkin ayrıntılar anlatmasının ardından yeniden hareketlendi. Davis, saldırı sırasında Cadillac'ın ön yolcu koltuğunda bulunduğunu ve silahı arka koltuktaki kişilerden birine verdiğini anlatmıştı. Savcılık bu açıklamaları davanın temel unsurlarından biri olarak kullanıyor.

Davis'in avukatı Michael Sanft ise yaklaşık 30 yıl sonra savcılığın iddialarını doğrulayacak yeterli kanıt bulunmadığını savunarak savcılığın anlatımını "kurgu" olarak nitelendirdi.

Davanın ilk gününde ifade veren görgü tanığı Ingrid Stokes, silah seslerini duyduğunu ancak saldırganları görmediğini söyledi. Stokes, olay döneminde tanıkların polisle konuşmaktan ve misillemeden çekindiğini anlatırken, "İspiyonculuk yapan bedelini öder" anlamındaki ifadeyi kullandı. Eski cinayet masası dedektifi Brent Becker da polisin muhbirlerden bilgi aldığını ancak mahkemede ifade vermeye hazır tanık bulmakta zorlandığını belirtti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Tupac Cinayeti Davası Yeniden Görülüyor - Son Dakika

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