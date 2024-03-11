Türk akademisyen ve hafız, Kur\'an-ı Kerim\'i baştan sona okuyarak 14 dildeki mealiyle yayımlıyor

On bir ayın sultanı olarak kabul edilen Ramazan'ın gelmesiyle birlikte İslam dünyası ilk farz orucu için niyetlendi. Dünya çapında Kur'an-ı Kerim okuma yarışmalarında Türkiye'ye üç defa birincilik getiren Hafız Dr. Selman Okumuş ise dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar için bir ilke imza attı. Türk akademisyen, Ramazan ayına özel olarak Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuyarak 14 dildeki mealiyle birlikte dijital ortamda yayımladı. Kur'an-ı Kerim'in mealinin imleç ile takip edilebilir şekilde hazırlandığı Ramazan Mukabelesi, ay boyunca her sabah 06.00'da sosyal medya platformundan izlenebilecek.
Hafız Dr. Selman Okumuş, projesine dair şu bilgileri paylaştı: "Kur'an-ı Kerim'in sesini tüm dünyaya her dilde duyurmayı hedefledik. Kur'an-ı Kerim'i kendi diliyle okurken Türkçe, İngilizce, Almanca, İspanyolca, İtalyanca'nın yanı sıra Fransızca, Endonezce, Malayca, Rusça, Boşnakça, Portekizce, Urduca, Farsça, Felemenkçe dillerinde de mealini yayımladık. 600 sayfanın tamamını, mealiyle birlikte imleçle takipli olarak animasyon haline getirdik. Toplamda 420 cüzün her biri için 1 video olacak şekilde planladık."
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Avustralya'nın Sidney kentinden Yeni Zelanda'nın Auckland kentine giden LATAM Havayolları'na ait Boeing 787 tipi yolcu uçağı, ani irtifa kaybı yaşadı. Yaşanan irtifa kaybı sonucu en az 50 kişi yaralandı. Uçakta 263 yolcu ve 9 mürettebat bulunduğu ifade edilirken, uçağın Auckland Havaalanı'na iniş yaptığı belirtildi. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu, diğerlerinin hafif ve orta derece yaralanmalara sahip olduğu aktarıldı. Uçağın neden irtifa kaybı yaşadığı henüz bilinmezken, Boeing daha fazla bilgi toplamak için çalıştığını ve havayolu şirketine her türlü desteği sağlayacağını açıkladı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen tespit edildi. TCSG-6 botu tarafından yakalanan 7'si çocuk toplam 18 kaçak göçmen, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
RAMS Beyond İstanbul, gayrimenkul sektöründe dünyanın en saygın ve nitelikli ödülü International Property Awards'ta Avrupa'nın "En İyi Karma Kullanım Geliştirme" ödülüne layık görüldü.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Donald Trump'ın yeniden ABD başkanı seçilmesi halinde Ukrayna'nın Rusya'nın işgaline karşı verdiği mücadeleyi finanse etmeyeceğini açıkladı. Orban, Trump'ın Ukrayna-Rusya savaşına destek vermeyeceğini belirterek savaşın sona ereceğini söyledi. Orban, Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşının nasıl sona erdirileceğine dair detaylı planları olduğunu ancak detay vermediğini ifade etti.
Rusya'nın başkenti Moskova'da Müslümanlar, ramazan ayının ilk iftarını Zafer Parkı'ndaki Anıt Camisi önünde açtı. Moskova Müslümanları Dini İdaresi tarafından kurulan geleneksel iftar çadırı faaliyetleri başladı. Programa, Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin, Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Dini Kuruluşlarla İşbirliği Dairesi Başkanı Yevgeniy Yer?min, parlamenterler, Moskova'nın yerel yönetim yetkilileri, dini yetkililer, diplomatlar ve davetliler katıldı. İftar çadırında ilahiler okundu, dini içerikli etkinlikler ve konuşmalar yapıldı. Ayrıca, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlara ilişkin bir video gösterimi gerçekleştirildi. İftarın ardından, Ramazan ayı boyunca çadırda Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, İran, Endonezya ve Bağımsız Devletler Topluluğu üye ülkeleri ile Rusya Federasyonu içindeki Müslüman topluluklarına ait iftar programları düzenlenecek.
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