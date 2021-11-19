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"Türk Dünyası" haritası pozu şimdi de Yunanistan'ı rahatsız etti - Son Dakika

"Türk Dünyası" haritası pozu şimdi de Yunanistan'ı rahatsız etti

19.11.2021 09:56

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Beştepe'deki görüşmesinde "Türk Dünyası" haritasıyla poz vermesi Rusya'yı rahatsız etmiş ve haritanın Rusya coğrafyasını da kapsaması bir mesaj olarak algılanmıştı. Görüşmeye damga vuran poz, Rusya'nın ardından Yunanistan'ı da rahatsız etti. Yunan basını harita ile verilen pozu "kışkırtıcı" olarak tanımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile, geçtiğimiz gün Beştepe'de bir araya geldi. İkili görüşmesinde, siyasi ve ekonomik meseleleri görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşme ve yaklaşık 45 dakika süren toplantıda Bahçeli, üzerinde çalıştığı ve özel olarak tasarlayıp çizdirdiği "Türk Dünyası Haritası"nı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etti.

İLK TEPKİ RUSYA'DAN GELMİŞTİ

İki liderin görüşmesine damga vuran fotoğraf, Rusya'da gündem olmuş ve haritanın Rusya coğrafyasını da kapsaması bir mesaj olarak algılanmıştı.

YUNAN BASINI POZU "KIŞKIRTICI" BULDU

MHP lideri Bahçeli'nin hazırladığı harita Rusya'dan sonra Yunanistan'ı da rahatsız etti. Yunan Greek City Times adlı haber sitesi, iki liderin harita ile verdikleri pozu "kışkırtıcı" olarak tanımlarken, "Erdoğan, Trakya ve Kıbrıs'ı da içeren kışkırtıcı bir 'Türk dünyası' haritasına sahip" yorumunu yaptı.

Türk Dünyası haritası pozu şimdi de Yunanistan'ı rahatsız etti

Milliyetçi Hareket Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dünyası, Yunanistan, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya 'Türk Dünyası' haritası pozu şimdi de Yunanistan'ı rahatsız etti - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: "Türk Dünyası" haritası pozu şimdi de Yunanistan'ı rahatsız etti - Son Dakika
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