Attığı her adımla gündem yaratan eski ABD Başkanı Donald Trump, bu kez de hacklenme olayı ile konuşuluyor. Kendisine ait internet sitesinin ele geçirilmesiyle neye uğradığını şaşıran Trump, karşısında gördüğü sayfa sonrasında ikinci bir şok yaşadı.
75 yaşındaki Trump'ın sitesini ele geçirenler Türk hacker grubu RootAyyildiz, siteyi ele geçirdikten sonra giriş sayfasında Türkçe bir mesaj paylaştı. Mesajda, "Allah'ı unutan, bu yüzden Allah'ın da onlara kendini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar gerçekten yoldan çıkmışlardır" ifadeleri yer aldı.
Mesajın hemen altında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı bir konuşmaya ait video da yerleştirildi.
Son Dakika › Dünya › Türk hacker grubu RootAyyildiz, sitesinin ana sayfasına Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkçe bir mesaj yerleştirdiler - Son Dakika Dünya