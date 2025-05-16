Türk İş İnsanları Trablus\'tan Yurda Getirildi

12-15 Mayıs tarihleri arasında 'Trablus Build 2025 Fuarı'na katılmak üzere başkent Trablus'da bulunan Türk iş insanları bugün elçilik ve dışişleri bakanlığı girişimi ile yurda getiriliyor.

Libya'nın başkenti Trablus'taki milis gruplardan İstikrarı Destekleme Biriminin lideri Abdulgani el-Kikli'nin 12 Mayıs'ta öldürülmesinin ardından, çıkan çatışmalarda 6 kişinin öldüğü, 70 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği, Libya'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için THY tarafından uçak ve otobüs seferleri düzenlenmesi imkanları üzerinde çalışıldığını ifade etti. Bugün düzenlenen seferler ile birlikte başkent Trablus'ta bulunan Türk iş insanlarının elçilik ve dışişleri bakanlığı girişimi ile yurda getirildiği bildirildi.