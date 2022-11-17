Türk savunma sanayinin attığı dev adımlar Yunanistan'ın uykuların kaçırmaya devam ediyor. Her gün yeni bir silah testi gören Yunan sunucu program sırasında "Bunu incelemeli ve aklımızda tutmalıyız. Ürettikleri şeyler şaka değil" ifadesini kullanarak şaşkınlığını izleyicileri ile paylaştı.
"Görünüşe göre Türkler rahatsız olmuş ve bu yüzden provokatif faaliyetlerine devam ediyorlar. Şafakta Kandelousa Adacığı üzerinde Türk İHA'sı ile bir üst uçuş daha yapıldı. Ve propaganda konusunda da ilerlediler. Burada Bozdoğan füze testinin görüntülerini görüyoruz. Bu son haber biraz önce oldu. Burada fırlatılan bozdoğan füzesini taşıyan F16'yı görüyoruz. Diğer jetleri düşürmeyi amaçlayan küçük menzilli bir füzedir. Birçok kişi bunun yaygın olarak kullanılan Amerikan Sidewinder füzesinin kopyası olduğunu söylüyor.
Bazı şeyleri söylemeliyiz, 2 hafta önce (Tayfun) füzesinin testinden sonra bugün Türkler bu videoyu Erdoğan'ın söz verdiği gibi yayınladılar. Böylece yeni bir füzeyi test ettiler, havadan havaya bir füze, uçaklardan fırlatılıyor ve diğer uçan araçları hedef alıyor. Türklerin söylediğine göre hızı 4 Mach yani ses hızının 4 katı. Her şeyden önemlisi Türk yapımıdır. Burada da etkileyici göstermişler ağır çekimde göstermişler bu yeni Türk füzesini.
Henüz menzilini tam olarak bilmiyoruz ancak sanırım Sidewinder'inkinden biraz daha küçük olmalı. Zaten yakın mesafeden uçakları hedef alıyor. Türkler silah testlerine devam ediyor. Teşekkürler Marinos. Bir şey söyleyeyim, Türk silah sanayisi çok fazla ilerledi. Başka bir deyişle, evet belki füzelerden bazı yanlışlıklar olabilir ya da her neyse ama Türkler adımlarını attılar. Bunu incelemeli ve aklımızda tutmalıyız. Ürettikleri şeyler şaka değil. Bir endüstri, bir modern silah endüstrisi inşa ettiler.
Son Dakika › Dünya › Bozdoğan füzesi Yunanistan'a korku verdi: Türkiye'nin ürettiği şeyler şaka değil - Son Dakika