Bozdoğan füzesi Yunanistan'a korku verdi: Türkiye'nin ürettiği şeyler şaka değil - Son Dakika
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Bozdoğan füzesi Yunanistan'a korku verdi: Türkiye'nin ürettiği şeyler şaka değil

17.11.2022 09:29

Yunanistan'ın Mega Live News kanalında bir sunucu, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği Bozdoğan füzesiyle ilgili görüntüleri, "Bazı şeyleri söylemeliyiz, 2 hafta önce Tayfun füzesinin testinden sonra bugün Türkler bu videoyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söz verdiği gibi yayınladı. Türk silah sanayisi çok fazla ilerledi, bunu incelemeli ve aklımızda tutmalıyız. Ürettikleri şeyler şaka değil" sözleriyle paylaştı.

Türk savunma sanayinin attığı dev adımlar Yunanistan'ın uykuların kaçırmaya devam ediyor. Her gün yeni bir silah testi gören Yunan sunucu program sırasında "Bunu incelemeli ve aklımızda tutmalıyız. Ürettikleri şeyler şaka değil" ifadesini kullanarak şaşkınlığını izleyicileri ile paylaştı.

"VİDEODA BOZDOĞAN FÜZE TESTİNİ GÖRÜYORUZ"

"Görünüşe göre Türkler rahatsız olmuş ve bu yüzden provokatif faaliyetlerine devam ediyorlar. Şafakta Kandelousa Adacığı üzerinde Türk İHA'sı ile bir üst uçuş daha yapıldı. Ve propaganda konusunda da ilerlediler. Burada Bozdoğan füze testinin görüntülerini görüyoruz. Bu son haber biraz önce oldu. Burada fırlatılan bozdoğan füzesini taşıyan F16'yı görüyoruz. Diğer jetleri düşürmeyi amaçlayan küçük menzilli bir füzedir. Birçok kişi bunun yaygın olarak kullanılan Amerikan Sidewinder füzesinin kopyası olduğunu söylüyor.

"AĞIR ÇEKİMDE GÖSTERMİŞLER YENİ TÜRK FÜZESİNİ"

Bazı şeyleri söylemeliyiz, 2 hafta önce (Tayfun) füzesinin testinden sonra bugün Türkler bu videoyu Erdoğan'ın söz verdiği gibi yayınladılar. Böylece yeni bir füzeyi test ettiler, havadan havaya bir füze, uçaklardan fırlatılıyor ve diğer uçan araçları hedef alıyor. Türklerin söylediğine göre hızı 4 Mach yani ses hızının 4 katı. Her şeyden önemlisi Türk yapımıdır. Burada da etkileyici göstermişler ağır çekimde göstermişler bu yeni Türk füzesini.

"TÜRK SİLAH SANAYİSİ ÇOK FAZLA İLERLEDİ"

Henüz menzilini tam olarak bilmiyoruz ancak sanırım Sidewinder'inkinden biraz daha küçük olmalı. Zaten yakın mesafeden uçakları hedef alıyor. Türkler silah testlerine devam ediyor. Teşekkürler Marinos. Bir şey söyleyeyim, Türk silah sanayisi çok fazla ilerledi. Başka bir deyişle, evet belki füzelerden bazı yanlışlıklar olabilir ya da her neyse ama Türkler adımlarını attılar. Bunu incelemeli ve aklımızda tutmalıyız. Ürettikleri şeyler şaka değil. Bir endüstri, bir modern silah endüstrisi inşa ettiler.

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Son Dakika Dünya Bozdoğan füzesi Yunanistan'a korku verdi: Türkiye'nin ürettiği şeyler şaka değil - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bozdoğan füzesi Yunanistan'a korku verdi: Türkiye'nin ürettiği şeyler şaka değil - Son Dakika
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