Öldürülen Türk-ABD Vatandaşı Ezgi Eygi

TÜRK ve ABD vatandaşı Ezgi Eygi (26), Batı Şeria'daki yerleşimlerin genişletilmesine karşı düzenlenen protesto sırasında İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) askerlerince açılan ateş sonucu öldürüldü.
İsrail medyasından The Jerusalem Post'un haberine göre, Türk ve ABD vatandaşı Ezi Eygi, Batı Şeria'daki yerleşimlerin genişletilmesine karşı düzenlenen protesto sırasında IDF askerlerince açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Eygi'nin başından vurulduğu ifade edildi.
Filistin medyasından Wafa ise IDF askerlerinin gerçek mermi kullanarak protestoculara ateş açtığını, Ezgi Eygi'ni Rafidia Hastanesi'ne kaldırıldığını ancak yaraları nedeniyle kurtarılamadığını yazdı.
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