Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkileri Güçleniyor

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)-Türkiye- Almanya ekonomik ilişkilerinin geleceği, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TD-IHK) tarafından düzenlenen "Türkiye-Almanya Hattında Yeni Dönem" başlıklı etkinlikte ele alındı. Etkinlikte, iki ülke arasındaki iş birliğinin dijitalleşme ve yeşil dönüşüm ekseninde güçlenerek devam edeceği vurgulandı.

TD-IHK'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşmada, Türkiye'nin bölgesel yatırım merkezi olma hedefi ile Alman yatırımcılar için ortaya çıkan yeni fırsatlar değerlendirildi. Uzmanlar, ekonomik ilişkilerin daha sağlam bir zemine oturduğuna dikkat çekti.

Etkinlik, TD-IHK Genel Sekreteri Okan Özoğlu'nun açılış konuşması ve Proje ile Üye İlişkileri Birim Yöneticisi Ezgi Erdem'in sunumuyla başladı. Programda vergi, hukuk, dijital denetim ve devlet teşvikleri konularında kapsamlı bilgiler paylaşıldı.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mehmet Kasap, Türkiye pazarına girmek isteyen Alman yatırımcılara yönelik hukuki çerçeveyi anlattı. Limited ve anonim şirket modelleri arasındaki farklara değinen Kasap, kuruluş süreçleri ve sermaye şartlarının yatırım planlamasında önemli olduğunu belirtti. Şirket yöneticilerinin kamu borçlarına ilişkin sorumluluklarına da dikkat çeken Kasap, doğru hukuki altyapının sınır ötesi riskleri azaltmada kritik rol oynadığını ifade etti. Ayrıca kurumlar vergisi indirimi ve çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasının sağladığı avantajlara değindi.

Yeminli Mali Müşavir Gökhan Tokaç ise Türkiye'de vergi sisteminin dijitalleşmesine dikkat çekti. e-Fatura, e-Defter ve e-Tebligat uygulamalarının zorunlu hale geldiğini belirten Tokaç, yapay zeka destekli denetim sistemlerinin süreci anlık izlediğini söyledi. Vergi denetimlerinde "hazine zararı" ve "gerekçe standardı" kriterlerinin öne çıktığını vurgulayan Tokaç, güçlü mali yapıların işletmeler için koruyucu olduğunu ifade etti.

Hukuki bölümde konuşan Avukat Nazlı Özkul, Ticaret Bakanlığı'nın yeni nesil desteklerini aktardı. 2026 yılında yürürlüğe giren düzenleme kapsamında hizmet ihracatına 12 milyar TL kaynak ayrıldığını belirten Özkul, "Bilişimin Yıldızları" ve "E-Turquality" programlarının sunduğu imkanlara dikkat çekti. Yurt dışı istihdam, kira ve reklam desteklerinin yatırımcılar açısından önemli avantajlar sunduğunu kaydetti.

Avukat Pelin Ege Özkaya ise Almanya'daki vergi süreçlerinde yaşanan zorluklara değindi. Şirket kuruluşunun ardından vergi ve KDV numarası alma süreçlerinin uzun sürebildiğini ifade eden Özkaya, bürokratik işlemlerin planlamada dikkate alınması gerektiğini söyledi. Resmi tebligatlara zamanında yanıt verilmemesinin ciddi yaptırımlara yol açabileceğini hatırlatan Özkaya, sistemde güvenin şeffaflık ve düzenli bildirimlerle sağlandığını vurguladı.