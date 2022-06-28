Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı: Türkiye istediğini aldı - Son Dakika
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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı: Türkiye istediğini aldı

28.06.2022 22:45
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı: Türkiye istediğini aldı

Cumhurbaşkanlığından İspanya'da yapılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdelena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in katılımıyla gerçekleşen Dörtlü Zirve'ye dair yapılan açıklamada "Türkiye istediğini aldı" denildi.

Cumhurbaşkanlığından İspanya'da yapılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdelena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in katılımıyla gerçekleşen Dörtlü Zirve'ye dair yapılan açıklamada "Türkiye istediğini aldı" denildi.

Açıklamada "PKK/YPG/PYD ile 'FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunun' uluslararası bir anlaşmada bu kadar net ortaya konması, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde verdiği mücadelede uluslararası boyutta da çok önemli bir adım olmuştur" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada dörtlü zirvede elde edilen somut kazanımlar şöyle ifade edildi;"Dörtlü Zirve'den elde edilen somut kazanımlar: PKK ve uzantılarıyla mücadelede Türkiye'yle tam işbirliği.Terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede Türkiye'yle dayanışma sergilenmesi.PYD/YPG ve FETÖ'ye destek sağlamama taahhüdü.Savunma sanayii alanında ambargo kısıtlamalara gidilmemesi, işbirliğinin artırılması.İsveç ve Finlandiya'nın terörizmle mücadele ve savunma sanayii konularındaki ulusal mevzuatlarını ve uygulamalarını tadil etme taahhüdü.Terörizm ve örgütlü suçlarla mücadele alanında istihbarat paylaşımına ilişkin yapılandırılmış işbirliği mekanizması tesisi.Terör suçlularının iadesi konusunda somut adımlar atılması ve ikili düzeyde ahdi düzenlemeler yapılması.PKK ve uzantılarının ve paravan örgütlerinin para toplama ve eleman devşirme faaliyetlerinin yasaklanması ve bunların soruşturulması.Türkiye'ye yönelik terör propagandasının engellenmesi.Finlandiya ve İsveç'in PESKO (AB Daimi Yapılandırılmış İşbirliği Süreci) dahil AB güvenlik mekanizmalarına en geniş şekilde katılımının desteklenmesi.Bu adımların uygulanmasını denetlemek üzere Adalet, İstihbarat ve Güvenlik kurumlarının katılımıyla Daimi Ortak Mekanizma kurulması."Yapılan açıklamada "Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu perspektif ve kararlı duruş sayesinde terör örgütleriyle mücadele hususunda ciddi kazanımlar elde etmiştir. PKK/YPG/PYD ile birlikte 'FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunun' uluslararası bir anlaşmada bu kadar net ortaya konması, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde verdiği mücadelede uluslararası boyutta da çok önemli bir adım olmuştur" ifadeleri yer aldı.

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Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya, Türkiye, İsveç, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı: Türkiye istediğini aldı - Son Dakika

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