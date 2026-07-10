Türkiye'den AP'ye Kıbrıs Tepkisi - Son Dakika
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Türkiye'den AP'ye Kıbrıs Tepkisi

Türkiye\'den AP\'ye Kıbrıs Tepkisi
10.07.2026 02:30
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Türkiye, Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs kararı için 'yok hükmünde' dedi, TSK'nın çekilmesini kınadı.

Türkiye, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) 8 Temmuz'da Kıbrıs konusunda aldığı karara tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan 9 Temmuz'da yapılan açıklamada, karar için "yok hükmünde" denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada kararın, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik akıl dışı iddialar ve iftiralar barındırdığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Karar hakkında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya tam destek veriyoruz.

"Alçakça iftiralar barındıran söz konusu karar, Avrupa Birliği'nin ve özelde Avrupa Parlamentosu'nun, Kıbrıs meselesiyle ilgili olarak belirli çevrelerin güdümüyle benimsediği yanlı ve çarpık yaklaşımın son örneğini teşkil etmektedir.

"Avrupa Birliği (AB) kurumlarının, Kıbrıs meselesine yönelik tarihi gerçekliklerden ve tarafsızlıktan gittikçe uzaklaşan bir yaklaşım içine girmesini endişe verici buluyoruz."

Kıbrıs'ın kuzeyindeki Türk yönetiminden yapılan açıklamada da, "Avrupa Parlamentosunun, Kıbrıs'a 1974 Türk askeri müdahalesini çarpıtarak, Kıbrıs Türk halkını ve Türkiye'yi hedef alan bu kararını şiddetle kınıyoruz" denilmişti.

AP: 'Türkiye uluslararası hukuku ihlal etti, TSK Kıbrıs'tan çekilsin'

AB'nin yasama organı olan AP'de 369 lehte, 160 aleyhte ve 112 çekimser oyla kabul edilen kararda, TSK'nın adadan derhal ve tamamen çekilmesi talep edilmişti.

Kararda Türkiye, "uluslararası hukuku ihlal etmekle" suçlanmıştı.

Kararda ayrıca Türkiye'nin "Kıbrıs Barış Harekâtı" olarak nitelendirdiği, Birleşmiş Milletler'in ise ilerki kararlarında "işgal" olarak tanımladığı askeri operasyonlar ve sonrasındaki süreçte kadın ve çocukların yaşadığı hak ihlallerine vurgu yapılmış, Türkiye'nin uluslararası hukuk kapsamında mağdurlara tazminat ödemesi ve onların haklarını gözetmesi yükümlülüğü olduğu savunulmuştu.

Kararda, Türkiye'nin Kıbrıs'ın kuzeyindeki askeri varlığı "hukuka aykırı" olarak nitelendirilmiş, bunun AB-Türkiye ilişkileri için engel oluşturduğu vurgulamıştı.

Türkiye ise 1974 yılında gerçekleştirdiği askeri müdahaleyi 1960 Garanti Antlaşması'ndan doğan yasal hakları çerçevesinde adadaki darbenin ardından düzenlediğini ve adadaki askeri varlığının meşru bir hukuki zemine dayandığını vurguluyor.

Kıbrıs'ın kuzeyinde 15 Kasım 1983'te tek taraflı olarak ilan edilen "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni" (KKTC) ise Türkiye dışında hiçbir ülke tanımıyor.

Kaynak: BBC

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