Türkiye'nin NATO stratejisi: Finlandiya'ya sarı, İsveç'e kırmızı ışık - Son Dakika
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Türkiye'nin NATO stratejisi: Finlandiya'ya sarı, İsveç'e kırmızı ışık

20.05.2022 07:49

Türkiye'nin NATO üyelik başvurusu yapan İsveç'e yönelik olumsuz bakış açısını koruduğuna işaret eden güvenlik kaynakları, Finlandiya'ya ise daha ılımlı bir bakış açısının olduğuna dikkat çekiyor.

NATO'ya üye olmak için geçtiğimiz günlerde resmi başvuruda bulunan Finlandiya ve İsveç için süreç başladı. Ancak Türkiye'nin iki ülkenin teröre verdikleri desteklerden dolayı bu üyeliklere hayır diyeceği açıklandı.

ERDOĞAN SERT ÇIKTI

Dün konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir ülke hayır derse NATO'ya alınamazlar. Biz hayır diyeceğiz. O ülkeler birer terör yuvaları" dedi. Teröristlerle yakın ilişkilerinden dolayı Türkiye'nin vetosuyla karşılaşan iki ülke, önümüzdeki günlerde Ankara'nın kapısını çalacak.

İKİ YOL HARİTASI BELİRLENDİ

Erdoğan "Zahmet etmesinler buraya kadar" dese de iki ülke heyeti Ankara'ya gelecek. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Ankara bu süreçte iki ülke için ayrı ayrı yol haritası belirledi. Türkiye'nin, terörle iç içe geçmiş olan İsveç'e yönelik olumsuz bakış açısını koruduğuna işaret eden güvenlik kaynakları, Finlandiya'ya ise daha ılımlı bir bakış açısının olduğuna dikkat çekiyor.

HIRVATİSTAN DA VETO SİNYALİ VERDİ

Öte yandan Türkiye'nin, Finlandiya ve İsveç'e karşı veto tutumunu öven bir açıklama yapan Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic'den de iki ülkeye veto sinyali geldi. Türkiye'nin itirazlarına destek veren Milanovic, aynı adımı atabileceğini belirterek uluslararası toplumun dikkatini Bosna Hersek'teki Hırvatların yaşadığı sorunlara çekmeyi amaçladığını söyledi.

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Sözcü Çelik: 'Yarın bir gün bir NATO üyesi ülke, Finlandiya ve İsveç'in yaptığı gibi NATO üyesi olan Türkiye'yi tehdit eden bu davranışlara devam... Sözcü Çelik: 'Yarın bir gün bir NATO üyesi ülke, Finlandiya ve İsveç'in yaptığı gibi NATO üyesi olan Türkiye'yi tehdit eden bu davranışlara devam... Çekya hükümetinden İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay Çekya hükümetinden İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay

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