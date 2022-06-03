Türkiye'nin Suriye'ye düzenleyeceği operasyon Rusya'yı tedirgin etti: Esed rejiminin rızası olmalı yoksa gerilim daha da tırmanır - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'nin Suriye'ye düzenleyeceği operasyon Rusya'yı tedirgin etti: Esed rejiminin rızası olmalı yoksa gerilim daha da tırmanır

03.06.2022 09:38

Türkiye'nin Suriye'ye düzenleyeceği sınır ötesi operasyona dair Rusya'dan açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik yeni bir askeri operasyondan kaçınacağını umduklarını ifade ederek, "Esed rejiminin de izni alınmalı. Rıza alınmadan atılacak böylesi bir adım, Suriye'deki gerilimi daha tırmandırır" diye konuştu.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik yeni bir operasyona hazırlanmasına, Moskova'dan yeni bir yorum daha geldi. Olası harekata ilişkin açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, " Ankara'nın Suriye'de zaten sıkıntılı olan durumun tehlikeli bir şekilde kötüleşmesine yol açabilecek eylemlerden kaçınacağını umuyoruz.

"ANKARA'NIN ENDİŞELERİNİ ANLIYORUZ"

Aynı zamanda, Suriye'nin sınır bölgelerinden kaynaklanan Türkiye'nin ulusal güvenliğe yönelik tehditlerle bağlantılı olarak Ankara'nın endişelerini anlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"SURİYE'DEKİ MEŞRU HÜKÜMETİN RIZASI ALINMALI"

Zaharova, "Suriye Arap Cumhuriyeti'nin meşru hükümetinin rızası olmadan atılacak böylesi bir adım, Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün doğrudan ihlali anlamına gelir ve bu ülkede gerilimi daha da tırmandırır" dedi.

Türkiye'nin Suriye'ye yönelik yeni operasyona hazırlanması Rusya'yı tedirgin etti: Esed rejiminin rızası olmalı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova.

LAVROV: TÜRKİYE BÖLGEDE YAŞANANLARA KAYITSIZ KALAMAZ

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise; Türkiye'nin Suriye'de olup bitenlere kayıtsız kalamayacağını belirterek, "Bu sorunların Suriye'nin bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde çözülmesini istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

İLK HEDEF TEL RIFAT VE MÜNBİÇ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; dün AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada operasyon mesajını yineleyerek, hedefin Tel Rıfat ve Münbiç olduğunu söylemişti.

YORUMLAR
500
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı yurt dışındaki temsilciliklerine Türkiye karşıtı 16 farklı harita gönderdi Yunanistan Dışişleri Bakanlığı yurt dışındaki temsilciliklerine Türkiye karşıtı 16 farklı harita gönderdi Dışişleri, yaptığı telefon görüşmesinde ABD'ye sınır ötesi operasyonu hakkında net mesajlar verdi Dışişleri, yaptığı telefon görüşmesinde ABD'ye sınır ötesi operasyonu hakkında net mesajlar verdi

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Suriye, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye'nin Suriye'ye düzenleyeceği operasyon Rusya'yı tedirgin etti: Esed rejiminin rızası olmalı yoksa gerilim daha da tırmanır - Son Dakika


Son Dakika
09:38 Türkiye'nin Suriye'ye düzenleyeceği operasyon Rusya'yı tedirgin etti: Esed rejiminin rızası olmalı yoksa gerilim daha da tırmanır
09:38 Cem Yılmaz, yeni bir sektöre daha el atıyor! Artık film müziklerini kendisi yapacak
09:25 İzmir'de hasta yakını "Başka hasta yakınları içeride varken bizi çıkarıyorsun" diyerek kendisine uyarıda bulunan güvenlik görevlisini darp etti
09:14 Patlayan su borusu ev ve iş yerlerini sular altında bıraktı!
09:13 Davete katılan Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle sahneye çıkarak dans etti! O anlar sosyal medyada gündem oldu
09:10 AK Partili Hülya Nergis Atçı: Demografik yapıları bizimle yanı, onları yabancı kabul edemeyiz, bizim din kardeşimiz onlar
08:48 Sevenleri hüzne boğuldu: Yeşilçam'ın Rambo'su Sönmez Yıkılmaz hayatını kaybetti
08:45 Sarı ışıkta hızlanan taksici, kamyonetle çarpıştı: 2'si yolcu 3 yaralı
08:37 10 ilde eş zamanlı PKK/KCK operasyonu: HDP'nin İstanbul, Bingöl ve Edirne il başkanları için gözaltı kararı
08:34 Tolgahan Sayışman, babasıyla ilgili sorulan soruya gözyaşları içinde cevap verdi: Babama yaptığım yanlışlar gözümün önüne geliyor, ondan böyle oldum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 09:49:05. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Suriye'ye düzenleyeceği operasyon Rusya'yı tedirgin etti: Esed rejiminin rızası olmalı yoksa gerilim daha da tırmanır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement