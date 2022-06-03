Türkiye'nin Suriye'ye düzenleyeceği operasyon Rusya'yı tedirgin etti: Esed rejiminin rızası olmalı yoksa gerilim daha da tırmanır

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Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik yeni bir operasyona hazırlanmasına, Moskova'dan yeni bir yorum daha geldi. Olası harekata ilişkin açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, " Ankara'nın Suriye'de zaten sıkıntılı olan durumun tehlikeli bir şekilde kötüleşmesine yol açabilecek eylemlerden kaçınacağını umuyoruz.

"ANKARA'NIN ENDİŞELERİNİ ANLIYORUZ"

Aynı zamanda, Suriye'nin sınır bölgelerinden kaynaklanan Türkiye'nin ulusal güvenliğe yönelik tehditlerle bağlantılı olarak Ankara'nın endişelerini anlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"SURİYE'DEKİ MEŞRU HÜKÜMETİN RIZASI ALINMALI"

Zaharova, "Suriye Arap Cumhuriyeti'nin meşru hükümetinin rızası olmadan atılacak böylesi bir adım, Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün doğrudan ihlali anlamına gelir ve bu ülkede gerilimi daha da tırmandırır" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova.

LAVROV: TÜRKİYE BÖLGEDE YAŞANANLARA KAYITSIZ KALAMAZ

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise; Türkiye'nin Suriye'de olup bitenlere kayıtsız kalamayacağını belirterek, "Bu sorunların Suriye'nin bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde çözülmesini istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

İLK HEDEF TEL RIFAT VE MÜNBİÇ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; dün AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada operasyon mesajını yineleyerek, hedefin Tel Rıfat ve Münbiç olduğunu söylemişti.